Салах получил травму в матче с "Брайтоном"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму стопы в победном для своей команды матче Премьер-Лиги против "Брайтона" (0:2).

В субботу Салах забил свой 20-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, реализовав пенальти за игру рукой Ива Биссума.



Однако вскоре после 11-метрового Мохамед опустился за газон и обратился за медицинской помощью, после чего был заменен на Диогу Жоту. Теперь главному тренеру "красных" Юргену Клоппу тревожно за 29-летнего египтянина.



"Мы еще посмотрим. Он думает, что это незначительно, но когда Мо Салах садился, то было видно, что он не на 100 процентов в порядке".



"Думаю, проблема возникла в эпизоде, когда он пробивал по мячу и был заблокирован. Его стопа слегка растянулась в момент блока. Нам нужно его обследовать", — сообщил Клопп BT Sport.