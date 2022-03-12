Ситуация на Украине может ударить по "Вест Хэму"

Украино-российский конфликт может создать проблемы для еще одного клуба Премьер-Лиги, помимо "Челси". Под угрозой оказался "Вест Хэм".

Напомним, в прошлом году хозяева "Вест Хэма" Дэвид Салливан и Дэвид Голд продали 27 процентов акций своего клуба чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому.



Также Кретинский получил опцион на выкуп оставшейся доли. Этим правом чех может воспользоваться до мая 2023.



Как утверждает Daily Mail, Кретинский планировал стать единоличным владельцем лондонского клуба в следующем году, однако теперь сделка под угрозой.



Дело в то, что инвестиционная компания Кретинского EP Infrastructure владеет 49 процентами Eustream — словацкого оператора по перекачке газа из России в Европу.



В свете тенденции отказа Европы от российских углеводородов агентство Fitch поместило кредитный рейтинг EP Infrastructure на пересмотр, и вскоре Кретинскому может быть совсем не до инвестиций в английский футбол.