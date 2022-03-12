"Ливерпуль" победил "Брайтон" и сблизился с "Сити"

"Ливерпуль" вновь оказался всего в трех очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" благодаря победе 0:2 в гостях у "Брайтона".

Относительно поражения от "Ньюкасла" в стартовый состав "чаек" вернулись Ив Биссума, Алексис Макаллистер, Солли Марч и Нил Мопе.



По сравнению с поражением от "Интера" в Лиге Чемпионов в старте "красных" произошло три изменения. Вместо Кертиса Джонса, Тиаго Алькантары и Диогу Жоты появились Наби Кейта, Джордан Хендерсон и Луис Диас.



"Брайтон" довольно дерзко начал матч, отметившись дальними ударами Мопе и Леандро Троссарда. Но первый оказался неточным, а второй был остановлен Алиссоном.



Этот порыв хозяев быстро угас. "Ливерпуль" огрызнулся моментом Садио Мане, а уже на 19-й минуте открыл счет. Жоэль Матип из глубины поля сделал пас вперед на рывок Диаса, который на мгновение опередил рванувшего навстречу голкипера и протолкнул мяч в пустые ворота — 0:1. При этом Луис жестко врезался в оппонента, но все же смог продолжить игру.



В дальнейшем шла довольно скучная игра, у "чаек" уже не получалось напрягать своего грозного соперника, который в свою очередь был осторожен.



Реальный момент удвоить счет в концовке первого тайма имел Мохамед Салах, который убежал в прорыв, ворвался в штрафную сблизился с голкипером и пробил, но Роберт Санчес ногой остановил мяч.



Второй тайм начался с того, что Троссард промахнулся с убойного положения. Гости положительно на это отреагировали, подвергнув "Брайтон" серьезному давлению.



На 57-й минуте настырный Салах наносил удар из пределов штрафной, а мяч срикошетил от соперника и полетел в перекладину.



Спустя пару минут хозяева все-таки дрогнули. Биссума рукой заблокировал удар Кейта, и Салах получил возможность исполнить пенальти — 0:2.



Сделав счет комфортным, "Ливерпуль" ушел в энергосберегающий режим. "Брайтон" имел некоторую свободу, но реальных моментов почти не имел — лишь на предпоследней минуте Алиссон показал свое мастерство, отразив удар Данни Уэлбека.



"Ливерпуль" столкнулся с некоторыми проблемами в поисках второго гола, но все-таки решил задачу и добыл три очка, что на данной стадии сезона важнее качества игры.



"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче