Хендерсон может заменить Де Хеа в воротах МЮ на матч с "Тоттенхэмом"

Дин Хендерсон и Давид Де Хеа Ворота "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", возможно, будет защищать Дин Хендерсон.

Давид Де Хеа сыграл все 28 матчей "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако ранее на текущей неделе первый номер "красных дьяволов" сдал тест на коронавирус с положительным результатом.

Сразу заподозрив, что этот результат может быть ложноположительным, "Юнайтед" взял у Де Хеа еще одну пробу, и та не показала COVID-19 в организме Давида.

Теперь участие Де Хеа в матче против "Тоттенхэма" находится под большим вопросом, сообщает Daily Mail. Чтобы сыграть, Давиду потребуется контрольный ПЦР-тест и разрешение Премьер-Лиги.

Скорее всего, наставник "Юнайтед" Ральф Рангник будет вынужден довериться Хендерсону.

Добавим, что с недавних пор самоизоляция не является обязательной в Великобритании при положительном результате теста на коронавирус.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2022 17:00

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  1. eakz 12.03.2022 17:14 # eakz
    Де хея может стать капитаном Ливерпуля на ближайший матч

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  2. redwhitegun 12.03.2022 17:08 # redwhitegun
    Да пусть хоть Рагник в ворота встает, главное не проебать

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