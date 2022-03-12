Хендерсон может заменить Де Хеа в воротах МЮ на матч с "Тоттенхэмом"

Ворота "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", возможно, будет защищать Дин Хендерсон.

Давид Де Хеа сыграл все 28 матчей "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако ранее на текущей неделе первый номер "красных дьяволов" сдал тест на коронавирус с положительным результатом.



Сразу заподозрив, что этот результат может быть ложноположительным, "Юнайтед" взял у Де Хеа еще одну пробу, и та не показала COVID-19 в организме Давида.



Теперь участие Де Хеа в матче против "Тоттенхэма" находится под большим вопросом, сообщает Daily Mail. Чтобы сыграть, Давиду потребуется контрольный ПЦР-тест и разрешение Премьер-Лиги.



Скорее всего, наставник "Юнайтед" Ральф Рангник будет вынужден довериться Хендерсону.



Добавим, что с недавних пор самоизоляция не является обязательной в Великобритании при положительном результате теста на коронавирус.