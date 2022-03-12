Премьер-Лига дисквалифицировала Абрамовича

Роман Абрамович Премьер-Лига дисквалифицировала Романа Абрамовича как директора "Челси".

Ранее на текущей неделе британское правительство арестовало все активы Абрамовича, что сильно ударило и по принадлежащему ему "Челси". "Синим" была выдана специальная лицензия, чтобы хотя бы играть матчи и платить зарплаты.

А сегодня свои санкции в отношении Романа ввела Премьер-Лига, запретив российскому олигарху управлять клубом со "Стэмфорд Бридж".

"Решение совета директоров Премьер-Лиги не повлияет на способность клуба тренироваться и играть матчи, как и предполагает истекающая 31 мая 2022 лицензия правительства", — говорится в официальном заявлении.

Если верить информации в прессе, Абрамович возобновил поиски покупателя на "Челси" и открыт к предложениям вплоть до 18 марта.


Метки Абрамович, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2022 16:00

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  1. insomniac 12.03.2022 17:07 # insomniac
    далбичи. сами себе по яйкам серпом чесанули.

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  2. nomaks 12.03.2022 16:54 # nomaks
    по делу йопта

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  3. electric 12.03.2022 16:44 # electric
    Рашка саси))

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