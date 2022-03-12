Премьер-Лига дисквалифицировала Абрамовича

Премьер-Лига дисквалифицировала Романа Абрамовича как директора "Челси".

Ранее на текущей неделе британское правительство арестовало все активы Абрамовича, что сильно ударило и по принадлежащему ему "Челси". "Синим" была выдана специальная лицензия, чтобы хотя бы играть матчи и платить зарплаты.



А сегодня свои санкции в отношении Романа ввела Премьер-Лига, запретив российскому олигарху управлять клубом со "Стэмфорд Бридж".



"Решение совета директоров Премьер-Лиги не повлияет на способность клуба тренироваться и играть матчи, как и предполагает истекающая 31 мая 2022 лицензия правительства", — говорится в официальном заявлении.



Если верить информации в прессе, Абрамович возобновил поиски покупателя на "Челси" и открыт к предложениям вплоть до 18 марта.