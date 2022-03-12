Конте хочет остаться, если "Тоттенхэм" будет амбициозным

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что хочет остаться в лондонском клубе на следующий сезон.

Конте возглавил "Тоттенхэм" только в ноябре, но в прошлом месяце поставил под вопрос свое будущее в клубе, упрекнув "шпор" за недостаточное усиление в зимнее трансферное окно.



Тем не менее, Конте хочет остаться и хочет, чтобы "Тоттенхэм" был таким же амбициозным, как он сам.



"В данный момент есть только одна правда: я привержен этому клубу на следующий год".



"Клуб хотел заполучить меня, и я согласился, потому что было хорошо узнать друг друга. Думаю, спустя четыре месяца клуб понял, как я хочу работать, а я понял клуб".



"У нас есть три месяца до окончания сезона, чтобы еще лучше узнать друг друга и найти лучшее решение для обеих сторон".



"Могу сказать вам, что я наслаждаюсь работой на этот клуб и хотел бы побороться за что-нибудь важное с этим клубом".



"Несомненно, в будущем я бы хотел побеждать с этим клубом, а не только сражаться за четвертое место, потому что не такие у меня амбиции".



"Мои амбиции заключаются в том, чтобы быть конкурентоспособным и сражаться за победу. Мои сердце, душа, разум требуют этого. Надеюсь, я и клуб будем соответствовать друг другу в этом плане".



"Нам нужно сделать важные шаги и быть амбициозными. И не только на словах, а подтверждать это делами", — цитирует Конте The Independent.