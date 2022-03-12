Клопп: "Кто вообще проголосовал за Матипа? Его мама?"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего защитника Жоэля Матипа, накануне признанного Игроком Месяца в Премьер-Лиге.

По словам Клоппа, он был несколько удивлен, что такой скромный и даже незаметный для широкой аудитории игрок был удостоен официальной награды Премьер-Лиги.



Однако Юрген считает, что своей отличной игрой в марте Жоэль ее полностью заслужил.



"Это замечательно. До тренировки, когда у нас было командное собрание, Тиаго Алькантара добавил в группу игроков в WhatsApp картинку, где Жоэль держит в руках награду, поэтому я спросил: "Неужели он действительно ее выиграл?"



"Если честно, это было похоже на празднование после Кубка Лиги! Это было очень круто".



"Жоэль — популярен в коллективе, в команде, и очевидно, что он не самая медийная личность".



"Я не такой большой поклонник индивидуальных наград для игроков, но если кто-то и должен был ее получить, то имеет смысл, чтобы это был Жоэль".



"Кто вообще проголосовал за него? Его мама? Премьер-Лига? Эксперты? Думаю, я достаточно часто критикую Премьер-Лигу, но здесь я должен сказать, что у них были решения и хуже!"



"Поверье мне, если кому-то и все равно от того, что Жоэль Матип недооценен, то это он сам! Честно. Наверное, он даже этого не осознает".



"Он просто рад быть здесь с этими парнями. Он очень умен, но не в такого рода вещах. Он никогда не думает о своем статусе. Поэтому каждый был так рад, что он получил эту награду", — цитирует Клоппа Daily Mail.