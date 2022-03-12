"Сити" обсуждает условия контракта с Холандом

"Манчестер Сити" обсуждает условия личного контракта с нападающим дормундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

Грядущим летом Холанд будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 63 миллиона фунтов, что вызывает огромный ажиотаж среди европейских грандов.



Однако из-за аппетитов агента Мино Райолы, комиссионных и бонуса за переход, покупающему Эрлинга клубу нужно готовиться к тому, чтобы разом расстаться с суммой, близкой к 100 млн. фунтов.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, осведомленные источники из Германии ожидают, что 21-летний норвежец выберет "Сити", за который выступал его отец Альф-Инге.



Главной угрозой "Сити" в борьбе за Холанда выглядит не "Барселона" или ПСЖ, а "Реал", однако "горожане" уже значительно продвинулись в согласовании трансфера Эрлинга.



Холанд является целью номер один "Сити" на грядущее лето, и чемпионы Премьер-Лиги делают все возможное, чтобы переход Эрлинга, забившего 16 голов в 14 матчах этого сезона Бундеслиги, был оформлен как можно скорее.