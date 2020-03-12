Рангник допускает уход Рэшфорда из клуба летом

Маркус Рэшфорд Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник призвал нападающего Маркуса Рэшфорда отложить мысли о смене клуба до лета.

Ранее в марте появились слухи, что 24-летний Рэшфорд недоволен своей ролью в команде Рангника и даже задумывается об уходе из "Юнайтед".

Рангнику не кажется, что Рэшфорд хочет уйти, но если это так, то Ральф предлагает своему подопечному сперва завершить сезон.

"Я не думаю, что у него мало игрового времени. Пока я здесь, он провел 13-14 матчей, и в стартовом составе он выходил чаще, чем на замену".

"Я не думаю, что проблема в этом, и он никогда не жаловался мне на это — мы с ним только вчера разговаривали. Однако сейчас трансферное окно закрыто. Даже если предположить, что он, его агенты или его семья помышляют о переходе в другой клуб, то он сможет сделать это только летом. Сейчас окно закрыто".

"Я разговаривал с ним вчера и позавчера, поэтому я не знаю ничего об этом (желании Рэшфорда уйти). Он ничего такого мне не говорил. Наоборот, он сказал мне, что по-прежнему счастлив и хочет играть на высшем уровне за этот клуб. Он не упоминал, что не чувствует себя счастливым здесь", — цитирует Рангника The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 12.03.2022 12:19 # true-manc
    трэшфорд не деградирует, с каждым сезоном играет только лучше (с) глупая алкоголичка кинка

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  2. red-devil-4ever 12.03.2022 12:15 # red-devil-4ever
    пусть уходит и дальше занимается школьными завтраками
    футболер из него закончился

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  3. superperez101 12.03.2022 12:04 # superperez101
    кому он нужен еще и с такими запросами

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