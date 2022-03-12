Абрамович возобновил поиски покупателя на "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович дал зеленый свет на продолжение поисков покупателя на свой клуб.

Напомним, процесс поисков покупателя на "Челси" был приостановлен после того, как британские власти заморозили активы Абрамовича.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, с тех пор Абрамович и торговый банк Raine Group, которому поручено осуществить продажу клуба, сумели достичь договоренности с британским правительством.



Эта договоренность подразумевает, что выбранный Абрамовичем и Raine покупатель должен будет получить одобрение правительства, которое также распорядится вырученными деньгами.



Изначально Raine был готов выслушать предложений до 15 марта, но теперь дедлайн сдвигается на конец следующей недели.