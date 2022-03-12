Лэмпард: "Это тяжелый момент для "Челси"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард выразил поддержку своему бывшему клубу "Челси".

"Челси" оказался в кризисном положении из-за санкций, которые британские власти наложили на владельца "синих" Романа Абрамовича. Кажется, что клубу со "Стэмфорд Бридж" даже может грозить банкротство.



Являясь легендой "Челси", Лэмпард принимает близко к сердцу происходящее и надеется на лучшее.



"Я тренировал там почти два года, я играл там 13 лет. У меня много друзей среди сотрудников "Челси", и я очень переживаю за них".



"Я переживаю за фанатов "Челси", которые были здесь с самого начала, которые были до нас и которые будут после нас. Это тяжелый момент для клуба", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.