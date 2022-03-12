Артета намекнул, как Лакасетт может получить новый контракт

Александр Лакасетт Наставник "Арсенала" Микель Артета намекнул, что новый контракт с нападающим Александром Лаксеттом зависит от попадания клуба в Лигу Чемпионов.

Лакасетт стал играть очень важную роль и на поле, и в раздевалке после того, как был назначен капитаном лондонской команды на остаток сезона.

Сейчас Александр помогает "Арсеналу" идти на четвертом месте в Премьер-Лиге, и возвращение в элитный европейский турнир обеспечило бы "канонирам" дополнительные финансы, чтобы предотвратить уход 30-летнего француза свободным агентом.

"Мы продолжаем разговаривать, и в конце сезона, когда мы будем знать, как его завершили, все мы примем совместное решение".

"Я не хочу, чтобы кто-нибудь думал как-либо по-другому. Мы договорились принять решение летом, и когда сезон закончится, мы сделаем это", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, контракты, Лакасетт

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2022 09:00

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  1. puhovik-vengera 12.03.2022 10:11 # puhovik-vengera
    вот и восстановилась историческая справедливость - аснл в лч, щольсе в лиге 1

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  2. chelsea88 12.03.2022 09:41 # chelsea88
    Подшконарники его так xyecoсили, а теперь пятки лизать будут. Всё как обычно.

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