Артета намекнул, как Лакасетт может получить новый контракт

Наставник "Арсенала" Микель Артета намекнул, что новый контракт с нападающим Александром Лаксеттом зависит от попадания клуба в Лигу Чемпионов.

Лакасетт стал играть очень важную роль и на поле, и в раздевалке после того, как был назначен капитаном лондонской команды на остаток сезона.



Сейчас Александр помогает "Арсеналу" идти на четвертом месте в Премьер-Лиге, и возвращение в элитный европейский турнир обеспечило бы "канонирам" дополнительные финансы, чтобы предотвратить уход 30-летнего француза свободным агентом.



"Мы продолжаем разговаривать, и в конце сезона, когда мы будем знать, как его завершили, все мы примем совместное решение".



"Я не хочу, чтобы кто-нибудь думал как-либо по-другому. Мы договорились принять решение летом, и когда сезон закончится, мы сделаем это", — цитирует Артету Evening Standard.