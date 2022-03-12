Nike продолжит сотрудничать с "Челси"

Компания Nike не планирует прекращать сотрудничество с "Челси", несмотря на санкции в отношении клуба.

Ранее на этой неделе телекоммуникационная компания Three, титульный спонсор "Челси", приостановила сотрудничество с "синими" и попросила убрать свою эмблему с игровых футболок. Это решение было продиктовано санкциями, которым подвергся владелец клуба Роман Абрамович.



Ходили слухи, что "Челси" может лишиться и других своих бизнес-партнеров, однако технического спонсора, как утверждает The Athletic, "синие" должны сохранить.



Nike является техническим спонсором "Челси" с сезона 2017/18. Это соглашение стоимостью 60 миллионов фунтов рассчитано на 15 лет.



А Daily Mail добавляет, что компания Trivago, чья эмблема располагается на тренировочной форме "Челси", тоже не планирует прекращать сотрудничество с лондонцами.