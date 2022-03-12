МЮ надеется объявить имя нового тренера до конца апреля

"Манчестер Юнайтед" надеется объявить имя своего нового главного тренера до конца следующего месяца.

1 марта спортивный директор "Юнайтед" Джон Мерто, выступая перед акционерами, подтвердил, что клуб начал процесс поисков нового рулевого.



Недавно также появилась информация, что "красные дьяволы" через посредников установили контакт с наставником "Аякса" Эриком Тен Хагом, и тот выразил заинтересованность к переговорам.



Помимо Тен Хага, с назначением в "Юнайтед" также связывают находящегося на волоске от увольнения из ПСЖ Маурисио Почеттино, Карло Анчелотти из "Реала" и Луиса Энрике из сборной Испании. Кроме того, не потерял надежду получить свою работу на постоянной основе временный тренер "дьяволов" Ральф Рангник.



Как сообщает Daily Mail, Мерто и исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд не хотят затягивать этот процесс и хотят дать новому главному тренеру как можно больше времени до старта сезона 2022/23.



В свое время Дэвид Мойес был подтвержден преемником сэра Алекса Фергюсона 9 мая, о назначении Луи Ван Галя "Юнайтед" объявил 19 мая, Жозе Моуриньо — 27 мая. На сей раз "дьяволы" хотят сработать еще быстрее и огласить имя нового рулевого до конца апреля.