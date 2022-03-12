Переговоры "Ливерпуля" и Салаха в тупике с декабря

Переговоры "Ливерпуля" со своим нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте находятся в тупике с декабря.

Выступая перед прессой в пятницу, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб сделал все возможное для продления сотрудничества с Салахом, и теперь Мохамед должен принять решение.



По информации The Guardian, агент 29-летнего египтянина еще в декабре отклонил предложение клуба о новом контракте, и с тех пор переговоры не возобновлялись.



В данный момент ситуация такова, что Салах предпочитает остаться, но не подпишет новый контракт, если "Ливерпуль" не улучшит свое предложение, а сделать это, как сказал Клопп, было бы затруднительно.



Если компромисс так и не будет найден, "Ливерпуль" должен будет выбрать между продажей Салаха грядущим летом и риском лишиться Мохамеда летом 2023 безо всякой компенсации.



The Guardian добавляет, что Салах с радостью останется в Премьер-Лиге, если ему будет суждено покинуть "Ливерпуль".