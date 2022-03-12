29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 12 марта, тремя поединками стартует 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30 Онлайн-трансляция



"Брайтон" потерпел четыре поражения кряду в Премьер-Лиге и выиграл лишь один из девяти последних матчей во всех соревнованиях. "Ливерпуль" одержал семь побед кряду в чемпионате с общим счетом 19:2. "Чайки" ни разу не уступили в трех последних встречах с "красными" в Премьер-Лиге (1 победа, 2 ничьи), включая 2:2 на "Энфилде" в конце октября.



Полузащитник "Брайтона" Энок Мвепу вернулся в строй после двух месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Также поправился Джереми Сармьенто, оставив в лазарете Адама Уэбстера.



У нескольких игроков "Ливерпуля", чьи имена главный тренер Юрген Клопп не назвал, выявили коронавирус. Наконец, залечил пах Роберто Фирмино.



БРЕНТФОРД — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция



Победой 1:3 в гостях у "Норвича" "Брентфорд" прервал свою безвыигрышную серию из девяти матчей. "Бернли" проиграл оба последних поединка в Премьер-Лиге, хотя да этого — лишь один из семи. "Бордовые" не знают поражений уже в шести встречах с "пчелами" в чемпионате (4 победы, 2 ничьи).



Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Нергор в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Норвича". Залечил свою болячку и Кристоффер Айер. Джош Дасилва дисквалифицирован.



Капитан "Бернли" Бен Ми пропустит несколько недель с травмой колена. У Матея Выдры вывих локтя. Также вне игры Эрик Питерс и Йоханн Берг Гудмундссон.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" не знает побед уже три матча кряду во всех соревнованиях (2 ничьи, 1 поражение), и это худшая серия клуба с сентября-октября 2019 (6 матчей без побед). "Тоттенхэм" выиграл четыре из шести последних выездных поединков в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" могут оформить свою третью подряд победу над "шпорами" в чемпионате, чего не случалось с октября 2010.



Наставник "Юнайтед" Ральф Рангник снова может рассчитывать на Рафаэля Варана, Эдинсона Кавани и Криштиану Роналду. Люк Шоу болен коронавирусом, у Скотта Мактоминея проблемы с икроножной мышцей.



Среди потерь "Тоттенхэма" значатся Яфет Танганга, Оливер Скипп и Райан Сессеньон.