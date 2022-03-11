Фэнтези-игра Премьер-Лиги удалила пользователей из России
Официальная фэнтези-игра Премьер-Лиги (Fantasy Premier League) удалила аккаунты своих пользователей из России.
В пятницу сразу несколько российских любителей фэнтези-футбола пожаловались в социальных сетях на то, что их команды были удалены. Также пропала мини-лига пользователей из России.
Как сообщает The Independent, эти меры стали частью санкций Премьер-Лиги за военную агрессию России в отношении Украины. Пострадали около 12,000 аккаунтов.
Ранее, напомним, Премьер-Лига досрочно прекратила контракт с компанией Rambler, чья платформа "Окко" транслировала матчи английского первенства на территории России.
Поддавшись санкционному угару, Премьер-Лига также заблокировала доступ к своему официальному веб-сайту для пользователей из России.
11.03.2022 23:00
Просмотров: 351
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу
(ответить)
выкинули бомжей на помойку
(ответить)
Збс ой как збс)))
я буду на троне!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий