Фэнтези-игра Премьер-Лиги удалила пользователей из России

Официальная фэнтези-игра Премьер-Лиги (Fantasy Premier League) удалила аккаунты своих пользователей из России.

В пятницу сразу несколько российских любителей фэнтези-футбола пожаловались в социальных сетях на то, что их команды были удалены. Также пропала мини-лига пользователей из России.



Как сообщает The Independent, эти меры стали частью санкций Премьер-Лиги за военную агрессию России в отношении Украины. Пострадали около 12,000 аккаунтов.



Ранее, напомним, Премьер-Лига досрочно прекратила контракт с компанией Rambler, чья платформа "Окко" транслировала матчи английского первенства на территории России.



Поддавшись санкционному угару, Премьер-Лига также заблокировала доступ к своему официальному веб-сайту для пользователей из России.