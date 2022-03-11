Фэнтези-игра Премьер-Лиги удалила пользователей из России

Fantasy Premier League Официальная фэнтези-игра Премьер-Лиги (Fantasy Premier League) удалила аккаунты своих пользователей из России.

В пятницу сразу несколько российских любителей фэнтези-футбола пожаловались в социальных сетях на то, что их команды были удалены. Также пропала мини-лига пользователей из России.

Как сообщает The Independent, эти меры стали частью санкций Премьер-Лиги за военную агрессию России в отношении Украины. Пострадали около 12,000 аккаунтов.

Ранее, напомним, Премьер-Лига досрочно прекратила контракт с компанией Rambler, чья платформа "Окко" транслировала матчи английского первенства на территории России.

Поддавшись санкционному угару, Премьер-Лига также заблокировала доступ к своему официальному веб-сайту для пользователей из России.


Метки FPL, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 351

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Последние комментарии:




  1. shakur 11.03.2022 23:24 # shakur
    Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу

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  2. novocaine 11.03.2022 23:12 # novocaine
    выкинули бомжей на помойку

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  3. true-manc 11.03.2022 23:10 # true-manc
    Збс ой как збс)))
    я буду на троне!!!

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