Банк Barclays заморозил счет "Челси"
Barclays заморозил банковский счет футбольного клуба "Челси".
На текущей неделе британские власти арестовали активы Романа Абрамовича, выдав "синим" специальную лицензию для продолжения футбольной деятельности.
Следуя букве закона, банк Barlcays был вынужден заморозить счет "Челси" ввиду аффилированности с Абрамовичем — формально Роман до сих пор остается владельцем клуба со "Стэмфорд Бридж".
Как сообщает Sky Sports, в "Челси" считают этот инцидент проблемой технического характера и ожидают вернуть доступ к своим средствам в ближайшее время.
11.03.2022 22:00
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Все это понимали, кроме отбитых челсидоров. Верните в честное русло.
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