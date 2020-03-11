Суд над Менди начнется 25 июля
Судебный процесс по делу защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди начнется в конце июля.
Напомним, изначально Менди был арестован еще в августе, и планировалось, что Бенжамена начнут судить в январе.
С тех пор несколько раз вскрывались новые обстоятельства, в следствие чего предъявляемые футболисту обвинения ужесточались.
К настоящему моменту Менди предъявлено девять обвинений, включая семь случаев изнасилования в отношении шести различных женщин.
В пятницу 27-летний француз, который после нескольких месяцев в тюрьме был отправлен под домашний арест, посетил Королевский суд в Честере, который утвердил дату начала рассмотрения дела.
Как сообщает Daily Mirror, основной судебный процесс начнется 25 июля и продлится до шести недель. В мае Менди также придется посетить предварительное заседание.
11.03.2022 20:00
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КОРОЛЬ!!!
#ЧерныеЖизниВажны
#МендиНеВиновен
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