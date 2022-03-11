Роналду готов сыграть против "Тоттенхэма"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник сообщил, что нападающий Криштиану Роналду снова готов играть.

Роналду пропустил дерби против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд и даже на несколько дней улетал в Португалию, в связи с чем появились слухи о том, что Криштиану не чувствует себя счастливым в "Юнайтед" и помышляет о смене клуба.



Рангник не берется судить, что на уме у Роналду, но радует болельщиков новостью о том, что 37-летний португалец готов сыграть против "Тоттенхэма" в субботу.



"Вчера он возобновил тренировки. Он полностью провел занятие, и я ожидаю, что сегодня он тоже будет тренироваться. Он хорошо занимался, поэтому мы думаем, что он будет доступен для участия в матче завтра".



"Счастлив ли он? Ну, я не знаю, я не спрашивал его об этом. Для меня важно, что он выздоровел и возобновил тренировки".



"Мы еще посмотрим, по какой схеме и каким составом проведем завтрашний матч", — цитирует Рангника Sky Sports.



Также Ральф подтвердил выздоровление Рафаэля Варана и Эдинсона Кавани, а вот Люк Шоу и, вероятно, Скотт Мактоминей против "шпор" не сыграют.



"Что касается доступности игроков, то мы по-прежнему не можем рассчитывать на Люка Шоу. Вчера его тест на ковид все еще давал положительный результат".



"Скотти под вопросом. У него были некоторые проблемы с икроножной мышцей, поэтому нам нужно подождать. Сегодня после тренировки будет видно. Но прямо сейчас похоже на то, что он не будет доступен — если он сыграет завтра, то, рискует не сыграть во вторник".



"Поэтому я предпочитаю быть осторожным с мышечными травмами, особенно икроножными", — добавил Рангник.