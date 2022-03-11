Клопп — о кризисе в "Челси": "Во всем виноват Путин"

Юрген Клопп и Томас Тухель Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал своего коллегу Томаса Тухеля из "Челси" и заявил, что в проблемах, с которыми столкнулись "синие", виноват только один человек, причем это не владелец клуба Роман Абрамович.

Нормальная деятельность "Челси" оказалась парализована после того, как накануне британские власти заморозили имущество Абрамовича. Согласно слухам, клуб со "Стэмфорд Бридж" может не доиграть сезон и стать банкротом.

И хотя Клопп поддерживает введенные санкции, для Юргена виновник этой ситуации очевиден — если "Челси" обанкротится, это будет на совести президента России Владимира Путина.

"Мы с Томас знакомы, но мы не настолько близки, чтобы общаться. Во время матчей — да, но не в другие моменты".

"Конечно, я сочувствую ему, игрокам и всем сотрудникам "Челси", поэтому что это неприятная ситуация. В том, что происходит, они совершенно не виноваты".

"По-настоящему виноват только один человек, и это Владимир Путин. Я не знаю о роли Романа Абрамовича во всех этих вещах. Но если смотреть на все эти годы, можно предположить, что он довольно близок (к Путину)".

"Думаю, британское правительство поступило на 100 процентов правильно. Но это все равно не круто для людей из "Челси" и болельщиков. Я понимаю это".

"Однако правительство приняло правильные меры", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Абрамович, Клопп, Ливерпуль, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 11.03.2022 18:50 # liverfun
    В левом мире можно не думать над происходящим в обществе, свободные западные сми уже знают твое мнение наперед

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  2. gerrard08 11.03.2022 18:49 # gerrard08
    Какой же Клоп бесстрашный и правильный.
    Чуваку надо идти в канцлеры Германии, футбол для него слишком мельчает.

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  3. hachidlo 11.03.2022 18:46 # hachidlo
    Бедные скаузеры-ватаны, знатно "свой" же в фашистское дерьмо их лицом макнул. Хотя...рашистам хоть путинг в глаза нассыт - божья роса.

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  4. insomniac 11.03.2022 18:43 # insomniac
    этот Клопп сломался, несите другого.

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  5. punnk 11.03.2022 18:35 # punnk
    знатно набросил

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  6. nazar07 11.03.2022 18:30 # nazar07
    Истинный немец. Сказано Орднунг значит так и есть. Сказали корона и надо вакцинировать, Клоп на барикады за вакцинацию. Сказали надо гейев поддержать, и Клоп за геев. Сказано Путин во всем виноват, значит он во Всем виноват. Во всем что не касается футбола, что сказали люди на верху значит так.

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  7. kos9k 11.03.2022 18:27 # kos9k
    Это и дураку понятно

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  8. pamirbarkhorog 11.03.2022 18:27 # pamirbarkhorog
    Юра тренер ты просто гений..Но какой же ты дерьмо когда лезешь куда не надо...

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  9. palach221078 11.03.2022 18:23 # palach221078
    Во всём виноваты два наркота боря и зеля .

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  10. shakur 11.03.2022 18:23 # shakur
    На все воля Божия

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  11. scauzer11 11.03.2022 18:18 # scauzer11
    эх Юра, учился бы у Пепа как нужно интервью давать на такие темы, в этом плане Гвардиола оказался куда умнее!

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  12. ray-black 11.03.2022 18:13 # ray-black
    Иногда лучше помолчать.

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