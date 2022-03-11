Клопп — о кризисе в "Челси": "Во всем виноват Путин"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал своего коллегу Томаса Тухеля из "Челси" и заявил, что в проблемах, с которыми столкнулись "синие", виноват только один человек, причем это не владелец клуба Роман Абрамович.

Нормальная деятельность "Челси" оказалась парализована после того, как накануне британские власти заморозили имущество Абрамовича. Согласно слухам, клуб со "Стэмфорд Бридж" может не доиграть сезон и стать банкротом.



И хотя Клопп поддерживает введенные санкции, для Юргена виновник этой ситуации очевиден — если "Челси" обанкротится, это будет на совести президента России Владимира Путина.



"Мы с Томас знакомы, но мы не настолько близки, чтобы общаться. Во время матчей — да, но не в другие моменты".



"Конечно, я сочувствую ему, игрокам и всем сотрудникам "Челси", поэтому что это неприятная ситуация. В том, что происходит, они совершенно не виноваты".



"По-настоящему виноват только один человек, и это Владимир Путин. Я не знаю о роли Романа Абрамовича во всех этих вещах. Но если смотреть на все эти годы, можно предположить, что он довольно близок (к Путину)".



"Думаю, британское правительство поступило на 100 процентов правильно. Но это все равно не круто для людей из "Челси" и болельщиков. Я понимаю это".



"Однако правительство приняло правильные меры", — цитирует Клоппа Sky Sports.