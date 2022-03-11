Клопп — о кризисе в "Челси": "Во всем виноват Путин"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал своего коллегу Томаса Тухеля из "Челси" и заявил, что в проблемах, с которыми столкнулись "синие", виноват только один человек, причем это не владелец клуба Роман Абрамович.
Нормальная деятельность "Челси" оказалась парализована после того, как накануне британские власти заморозили имущество Абрамовича. Согласно слухам, клуб со "Стэмфорд Бридж" может не доиграть сезон и стать банкротом.
И хотя Клопп поддерживает введенные санкции, для Юргена виновник этой ситуации очевиден — если "Челси" обанкротится, это будет на совести президента России Владимира Путина.
"Мы с Томас знакомы, но мы не настолько близки, чтобы общаться. Во время матчей — да, но не в другие моменты".
"Конечно, я сочувствую ему, игрокам и всем сотрудникам "Челси", поэтому что это неприятная ситуация. В том, что происходит, они совершенно не виноваты".
"По-настоящему виноват только один человек, и это Владимир Путин. Я не знаю о роли Романа Абрамовича во всех этих вещах. Но если смотреть на все эти годы, можно предположить, что он довольно близок (к Путину)".
"Думаю, британское правительство поступило на 100 процентов правильно. Но это все равно не круто для людей из "Челси" и болельщиков. Я понимаю это".
"Однако правительство приняло правильные меры", — цитирует Клоппа Sky Sports.
11.03.2022 18:00
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Последние комментарии:
В левом мире можно не думать над происходящим в обществе, свободные западные сми уже знают твое мнение наперед
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Какой же Клоп бесстрашный и правильный.
Чуваку надо идти в канцлеры Германии, футбол для него слишком мельчает.
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Бедные скаузеры-ватаны, знатно "свой" же в фашистское дерьмо их лицом макнул. Хотя...рашистам хоть путинг в глаза нассыт - божья роса.
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этот Клопп сломался, несите другого.
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знатно набросил
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Истинный немец. Сказано Орднунг значит так и есть. Сказали корона и надо вакцинировать, Клоп на барикады за вакцинацию. Сказали надо гейев поддержать, и Клоп за геев. Сказано Путин во всем виноват, значит он во Всем виноват. Во всем что не касается футбола, что сказали люди на верху значит так.
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Это и дураку понятно
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Юра тренер ты просто гений..Но какой же ты дерьмо когда лезешь куда не надо...
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Во всём виноваты два наркота боря и зеля .
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На все воля Божия
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эх Юра, учился бы у Пепа как нужно интервью давать на такие темы, в этом плане Гвардиола оказался куда умнее!
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Иногда лучше помолчать.
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