Клопп: "Решение за Салахом"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб сделал все возможное, чтобы заключить новый контракт с нападающим Мохамедом Салахом, и теперь решение за игроком.
Вот уже несколько месяцев "Ливерпуль" пытается склонить Салаха, забившего 27 голов в этом сезоне, к продлению сотрудничества. От действующего контракта Мохамеда остается всего один полный год.
По словам Клоппа, его клуб не может предложить Салаху условия еще лучше, нежели предлагает сейчас, поэтому 29-летнему египтянину нужно определиться.
"Мо определенно ожидает, что этот клуб будет амбициозным. Мы был амбициозными в последние два года и остаемся таковыми".
"Мы не можем сделать сильно больше. Думаю, ситуация более-менее такова, что решение за Мо".
"Думаю, клуб сделал, что мог сделать. Со своей стороны мне нечего к этому добавить. Все так, как и должно быть в данный момент времени".
"Больше ничего не произошло — ни подписания, ни отказа или вроде того, поэтому мы просто ждем, и это совершенно нормально. Спешки нет", — цитирует Клоппа Daily Mail.
11.03.2022 17:00
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