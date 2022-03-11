Клопп: "Решение за Салахом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб сделал все возможное, чтобы заключить новый контракт с нападающим Мохамедом Салахом, и теперь решение за игроком.

Вот уже несколько месяцев "Ливерпуль" пытается склонить Салаха, забившего 27 голов в этом сезоне, к продлению сотрудничества. От действующего контракта Мохамеда остается всего один полный год.



По словам Клоппа, его клуб не может предложить Салаху условия еще лучше, нежели предлагает сейчас, поэтому 29-летнему египтянину нужно определиться.



"Мо определенно ожидает, что этот клуб будет амбициозным. Мы был амбициозными в последние два года и остаемся таковыми".



"Мы не можем сделать сильно больше. Думаю, ситуация более-менее такова, что решение за Мо".



"Думаю, клуб сделал, что мог сделать. Со своей стороны мне нечего к этому добавить. Все так, как и должно быть в данный момент времени".



"Больше ничего не произошло — ни подписания, ни отказа или вроде того, поэтому мы просто ждем, и это совершенно нормально. Спешки нет", — цитирует Клоппа Daily Mail.