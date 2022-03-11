Матип и Хау — лучшие в Премьер-Лиге в феврале

Жоэль Матип из "Ливерпуля" и Эдди Хау из "Ньюкасла" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам февраля.

Матип сыграл каждую минуту четырех матчей "Ливерпуля" в прошлом месяце, отпраздновав четыре победы: над "Лестером" (2:0), "Бернли" (0:1), "Норвичем" (3:1) и "Лидсом" (6:0).



Более того, 30-летний камерунец отдал результативную передачу на Диогу Жоту против "лис", а против "белых" даже отметился голом — своим первым в этом сезоне Премьер-Лиги.



Помимо Матипа, на звание Игрока Месяца в этот раз также претендовали Че Адамс, Райан Фрэйзер, Харри Кейн, Бен Ми и Уилфрид Заха.



А лучшим среди тренеров, опередив Микеля Артету, Ральфа Хазенхюттля и Юргена Клоппа, стал Хау, при котором "Ньюкасл" набрал 10 очков из 12 возможных в феврале.



"Сороки" победили "Эвертон" (3:1), "Астон Виллу" (1:0), "Брентфорд" (0:2) и сыграли вничью с "Вест Хэмом" (1:1), обеспечив 44-летнему англичанину его четвертую награду Тренеру Месяца в Премьер-Лиге. Три предыдущие Эдди взял в "Борнмуте".