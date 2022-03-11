Виейра не уверен насчет будущего Галлахера

Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра заявил, что находится в неведении относительно будущего полузащитника Конора Галлахера.

Этот сезон Галлахер проводит за "Пэлас" на правах аренды из "Челси". Конор выглядит блестяще забив восемь голов и отдав три результативные передачи в Премьер-Лиге.



Однако говорить о том, попытаются ли "орлы" выкупить 22-летнего англичанина, преждевременно. Особенно с учетом того факта, что в данный момент "Челси" запрещено проводить какие-либо трансферы.



"Мы совершенно об этом не разговаривали. Он сосредоточен на том, чтобы завершить сезон так же хорошо, как его начал".



"Этим утром мы разговаривали о нашем тактическом походе к матчу в понедельник. Мы всегда говорили, что в конце сезона сядем вместе с "Челси" и Конором и посмотрим, как быть дальше. Мы знаем, что получили его на год, а затем он должен вернуться".



"Мы не знаем. Сейчас ничего не происходит. Мы получили его на год, мы будем работать с ним этот год, а затем он вернется", — цитирует Виейра Football.London.