Гвардиола: "Силва никогда не выиграет "Золотой мяч"

Бернарду Силва Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его полузащитник Бернарду Силва не сможет получить "Золотой мяч" из-за своей недооцененности в глазах людей.

Гвардиола не устает хвалить Силву за ту отличную форму, которую Бернарду демонстрирует в этом сезоне, не сумев покинуть "Сити" прошлым летом.

Экс-звезда сборной Бразилии Зе Роберто, поработавший с Гвардиолой в "Баварии", на днях даже назвал Силву лучшим игроком в мире, однако Хосепа такого рода дебаты не интересуют.

"Я не знаю, является ли Бернарду лучшим игроком в мире, но мне и не важно. Я вижу невероятно милого парня. Я наслаждаюсь работой с ним. Он выдающийся игрок, абсолютно".

"Он никогда не выиграет "Золотой мяч", потому что для этого тебе нужно присутствовать в социальных сетях, тебе нужно не только побеждать, но и забивать много голов, а Бернарду не такой игрок".

"Если однажды он получит "Золотой мяч", я буду счастлив, я буду рад за него, как и за любого другого своего игрока. Я буду предельно благодарен за это. На мой взгляд, он умеет все", — сообщил Гвардиола Sky Sports.


Метки Гвардиола, Золотой мяч, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 588

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bes-ter 11.03.2022 14:09 # bes-ter
    С золотыми мечами все стало ясно после последней награды, когда при наличии более достойных кандидатов, награду получил тот кто её заслуживает меньше всего

    (ответить)

  2. true-manc 11.03.2022 13:23 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  3. hazardfan 11.03.2022 13:10 # hazardfan
    очень качественный игрок, даже в обороне отрабатывает. Если будет стабильно набивать статистику года 3, выиграет ЛЧ, будет тащить Португалию-то почему бы и нет. Но нужно делать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: