Гвардиола: "Силва никогда не выиграет "Золотой мяч"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его полузащитник Бернарду Силва не сможет получить "Золотой мяч" из-за своей недооцененности в глазах людей.
Гвардиола не устает хвалить Силву за ту отличную форму, которую Бернарду демонстрирует в этом сезоне, не сумев покинуть "Сити" прошлым летом.
Экс-звезда сборной Бразилии Зе Роберто, поработавший с Гвардиолой в "Баварии", на днях даже назвал Силву лучшим игроком в мире, однако Хосепа такого рода дебаты не интересуют.
"Я не знаю, является ли Бернарду лучшим игроком в мире, но мне и не важно. Я вижу невероятно милого парня. Я наслаждаюсь работой с ним. Он выдающийся игрок, абсолютно".
"Он никогда не выиграет "Золотой мяч", потому что для этого тебе нужно присутствовать в социальных сетях, тебе нужно не только побеждать, но и забивать много голов, а Бернарду не такой игрок".
"Если однажды он получит "Золотой мяч", я буду счастлив, я буду рад за него, как и за любого другого своего игрока. Я буду предельно благодарен за это. На мой взгляд, он умеет все", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
11.03.2022 13:00
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С золотыми мечами все стало ясно после последней награды, когда при наличии более достойных кандидатов, награду получил тот кто её заслуживает меньше всего
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КОРОЛЬ!!!
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очень качественный игрок, даже в обороне отрабатывает. Если будет стабильно набивать статистику года 3, выиграет ЛЧ, будет тащить Португалию-то почему бы и нет. Но нужно делать
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