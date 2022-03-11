Гвардиола: "Силва никогда не выиграет "Золотой мяч"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его полузащитник Бернарду Силва не сможет получить "Золотой мяч" из-за своей недооцененности в глазах людей.

Гвардиола не устает хвалить Силву за ту отличную форму, которую Бернарду демонстрирует в этом сезоне, не сумев покинуть "Сити" прошлым летом.



Экс-звезда сборной Бразилии Зе Роберто, поработавший с Гвардиолой в "Баварии", на днях даже назвал Силву лучшим игроком в мире, однако Хосепа такого рода дебаты не интересуют.



"Я не знаю, является ли Бернарду лучшим игроком в мире, но мне и не важно. Я вижу невероятно милого парня. Я наслаждаюсь работой с ним. Он выдающийся игрок, абсолютно".



"Он никогда не выиграет "Золотой мяч", потому что для этого тебе нужно присутствовать в социальных сетях, тебе нужно не только побеждать, но и забивать много голов, а Бернарду не такой игрок".



"Если однажды он получит "Золотой мяч", я буду счастлив, я буду рад за него, как и за любого другого своего игрока. Я буду предельно благодарен за это. На мой взгляд, он умеет все", — сообщил Гвардиола Sky Sports.