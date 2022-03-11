Клубы Премьер-Лиги активизировали интерес к Рюдигеру

Антонио Рюдигер Конкуренты "Челси" по Премьер-Лиге активизировали свой интерес к защитнику "синих" Антонио Рюдигеру.

Из-за санкций, накануне введенных британскими властями в отношении владельца "Челси" Романа Абрамовича, "синие" лишились возможности заключать новые контракты со своими игроками.

Если эта ситуация не разрешится в ближайшее время, "Челси" лишится Рюдигера безо всякой компенсации, ведь контракт 29-летнего защитника сборной Германии истекает в конце сезона.

Как утверждает Daily Mirror, клубы Премьер-Лиги не оставили без внимания столь неожиданный поворот событий и сейчас пытаются выяснить, как случившееся повлияло на планы Рюдигера.

Согласно правилам, сейчас Рюдигер может свободно общаться только с зарубежными клубами, однако представители Премьер-Лиги предполагают, что введенные санкции развязывают им руки для переговоров с Антонио.

Добавим, среди претендентов на Рюдигера ранее назывались "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 11.03.2022 12:32 # bangladesh
    Бля Рюди лакомый кусочек У пенсов, ну и Рис Джеймс тоже норм, остальные мусор

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  2. thegodfather 11.03.2022 12:08 # thegodfather
    Эууу, руки прочь!!

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  3. frisby 11.03.2022 12:06 # frisby
    ау залупесы, чё с ебалой жопонюхи? ахахахаха

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