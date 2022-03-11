Клубы Премьер-Лиги активизировали интерес к Рюдигеру

Конкуренты "Челси" по Премьер-Лиге активизировали свой интерес к защитнику "синих" Антонио Рюдигеру.

Из-за санкций, накануне введенных британскими властями в отношении владельца "Челси" Романа Абрамовича, "синие" лишились возможности заключать новые контракты со своими игроками.



Если эта ситуация не разрешится в ближайшее время, "Челси" лишится Рюдигера безо всякой компенсации, ведь контракт 29-летнего защитника сборной Германии истекает в конце сезона.



Как утверждает Daily Mirror, клубы Премьер-Лиги не оставили без внимания столь неожиданный поворот событий и сейчас пытаются выяснить, как случившееся повлияло на планы Рюдигера.



Согласно правилам, сейчас Рюдигер может свободно общаться только с зарубежными клубами, однако представители Премьер-Лиги предполагают, что введенные санкции развязывают им руки для переговоров с Антонио.



Добавим, среди претендентов на Рюдигера ранее назывались "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".