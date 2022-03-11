Ник Кэнди по-прежнему хочет купить "Челси"

Британский миллиардер Ник Кэнди заявил, что по-прежнему заинтересован в приобретении "Челси".

Накануне британские власти ввели суровые санкции в отношении владельца "Челси" Романа Абрамовича, который теперь может продать клуб лишь при условии, что не получит никакой прибыли со сделки.



Несмотря на то, что условия игры изменились, и теперь придется договариваться также с правительством страны, Кэнди по-прежнему хочет стать владельцем "синих".



"Мы изучаем детали принятых мер, и мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы выдвинуть свое предложение".



"Очевидно, что это момент огромной неопределенности для всех фанатов "Челси", — сообщил официальный представитель Кэнди Daily Mail.



Daily Mail добавляет, что Кэнди планирует привлечь американских партнеров для покупки "Челси". Кроме того, Ник собирается посетить матч "синих" против "Ньюкасла" в ближайшее воскресенье.