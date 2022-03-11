Каррагер советует "Юнайтед" переманить Тухеля

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер посоветовал "Манчестер Юнайтед" переманить главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.

Введенные в отношении Романа Абрамовича санкции сильно ударили по "Челси", чье нормальное функционирование оказалось нарушено.



В связи с этим появились слухи, что Тухель может покинуть "Стэмфорд Бридж", и Каррагер видит в этом шанс для "Юнайтед" закрыть тренерский вопрос.



"Манчестер Юнайтед" предоставилась идеальная возможность заполучить тренера, который должен быть их целью номер один: Томас Тухель".



"С момента увольнения Оле Гуннара Сульшера все дорожки вели к Мауриио Почеттино. Скоро Почеттино будет доступен, учитывая недавний вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов. Однако он может столкнуться с более серьезной конкуренцией в борьбе за работу в "Юнайтед", нежели он себе представлял".



"Учитывая события в "Челси", решение "Юнайтед" подождать до конца сезона дает им вариант, который никто не предвидел. Один из лучших тренеров в мире — действующий Тренер Года по версии ФИФА — должен быть во главе их списка".



"Никто из тренеров не хочет работать в такой обстановке и при такой неопределенности. Если у него будет возможность уйти в клуб уровня "Юнайтед", он должен это сделать. "Юнайтед" может предложить ему гарантии и поддержку, о которой мечтает каждый тренер топ-уровня. Да, люди будут рассматривать это как предательский переход и говорить, что "Юнайтед" воспользовался кризисом в "Челси", но с точки зрения "Юнайтед" и Тухеля это выглядит логично".



"Каждый руководитель клуба, находящегося в поисках нового тренера, должен как минимум обратить внимание на настроение Тухеля и его публичные заявления от настоящего момента и до конца сезона. Клубы только определенного калибра могут заинтересовать его. Со стороны "Юнайтед" было бы небрежно проигнорировать его. Он ровно тот тренер, что им нужен".



"Давайте не забывать, что их временным тренером является Ральф Рангник, наставник Тухеля. Как вы думаете, если Рангник останется в "Юнайтед" и перейдет на должность советника, как было обещано, кого он посоветует клубу?" — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.