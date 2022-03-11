Луис Диас. Самородок из индейского племени
"Ливерпуль" во время зимнего трансферного окна совершил всего одно приобретение, отдав 38 миллионов фунтов за колумбийского вингера Луиса Диаса из "Порту". Юрген Клопп получил игрока, по своим характеристикам идеально подходящего "Ливерпулю" и сразу освежившего линию атаки "красных".
Сейчас Диас может считаться настоящей звездой, но до 18 лет он был совершенно неизвестен и не планировал заниматься футболом профессионально. Стоит отметить, что все нынешние форварды "Ливерпуля" начинали свою карьеру относительно сдержанно, но Луис выделяется необычным развитием своего таланта даже в кругу своих "скромных" коллег.
Садио Мане родился в самом отдаленном районе Сенегала, Мохамед Салах вырос в деревне вдалеке от Каира, Роберто Фирмино был практически неизвестен в Бразилии, когда играл за скромнейший "Фигейренсе", а Диогу Жота начинал в крошечной "Пасуш де Феррейре" у себя в Португалии.
Все это позволило нападающим "Ливерпуля" остаться скромными даже после того, как они обрели международную известность, и Луис Диас — вполне гармоничное дополнение к этому квартету. Колумбийский вингер — очень застенчивый и скромный человек, который не забывает свои корни, даже став звездой глобального масштаба.
Его голы на Кубке Америки-2021 вывели Диаса на новый уровень славы в Колумбии и по всему миру, а переход в "Ливерпуль" делает Луиса еще более узнаваемым игроком. Сейчас он вышел на уровень популярности Радамеля Фалькао и Хамеса Родригеса, а ввиду того, что закат карьер этой пары близок, будет главной футбольной звездой в Колумбии в ближайшие годы. Но фланговый волшебник твердо стоит на ногах и считается образцом для подражания среди профессиональных футболистов.
Как правило, колумбийцы — открытые и общительные люди, но Диас отличается от них. Он родом из племени вайуу на самом севере страны, где люди склонны быть интровертами. Хайме Москоте, его тренер в "Хуниор Барранкилья" в 2017 году, вспоминал работу с Луисом в интервью GOLCaracol: "Лучо — один из самых сдержанных игроков из числа тех, с кем я работал. Он всегда был тихим и мало говорил. Он очень трудолюбивый парень, который всегда первым приходил на тренировку, оставляя на ней всего себя".
Диас — первый высококлассный футболист из общины вайуу, а муниципалитет Барранкас — один из самых заброшенных районов Колумбии, где, как сообщается, ежегодно сотни детей умирают от голода, а футбольный скаутинг практически не развит.
Таким образом, Диа не занимался футболом должным образом до 18 лет, когда ему посчастливилось быть обнаруженным национальной футбольной легендой — Карлосом Вальдеррамой. "Белый Гуллит" руководил сборной Колумбии на уникальном южноамериканском турнире для коренных народов, пригласив в команду Луиса.
Вальдеррама руководил сборной Колумбии на таком турнире в 2015 году вместе со своим другом Посильо Диасом, и именно они первыми приметили Луиса на сборах команды, так как худощавый паренек впечатлил их невероятными навыками дриблинга. "Мы опасались, что ему будет трудно, потому что он был очень худым и проигрывал все физические единоборства, но все равно выделялся среди 400 кандидатов", — вспоминает Посильо Диас.
Вальдерраму — самого знаменитого футболиста в истории колумбийского футбола — впечатлил контроль мяча Лучо. Диас, для которого Роналдиньо был кумиром, всегда старался изобретать трюки и получать удовольствие от игры с мячом, как и бразильская суперзвезда. Эти усилия не прошли даром, хотя для того, чтобы стать профессиональным футболистом, Луису пришлось много работать.
"У Лучо была большая проблема, потому что он имел привычку бегать с мячом, глядя в землю, и часто даже не замечал, что достиг конца поля", — продолжает вспоминать первые годы Луиса в профессиональном футболе Посильо Диас. "Он был очень быстр, обладал блестящими техническими навыками, и мяч прилипал к его ноге, как клей, но ему нужно было многому учиться".
Колумбия провела отличный турнир, достигнув финала, а в 2016 году Диас перешел в команду второго дивизиона колумбийского футбола "Барранкилья", где тренер Фернель Диас взял его под свое крыло. "Лучо мог бить из-за пределов штрафной площадки, ему удобно было играть обеими ногами, он мог вести мяч, разрезать оборону, забивать голы. Он умел все", — говорит Фернель.
Приходилось решать проблему с недоеданием, и Диасу обычно нужно было съедать две порции еды, чтобы становиться сильнее. К тому времени, как он присоединился к команде "Атлетико Хуниор" в 2017 году, он уже был намного больше похож на профессионального спортсмена и был готов играть в высшем дивизионе колумбийского футбола.
Последовавший 2018 год стал для Диаса великолепным — он забил 13 голов в чемпионате и впервые был вызван в национальную сборную Колумбии. Его дебют в желтой футболке бурно отметили в родном городе Барранкас, где на центральной площади установили огромный экран, чтобы все местные жители смогли вместе увидеть игру их соотечественника.
Следующий шаг для развития карьеры нужно было выбирать тщательно, и Диас ждал подходящего предложения. Он отказался перейти в "Кардифф" в 2018 году (и что интересно, провел свой первый матч за "Ливерпуль" как раз против валлийцев, в Кубке Англии), а летом 2019 года предпочел "Порту" "Зениту", хоть и был одной ногой в российском клубе. Предложение "Порту" перевесило, так как Диас знал, что "Ду Драгау" — отличный трамплин в европейский футбол для колумбийских футболистов, и именно здесь заявили о себе ранее Хамес и Фалькао.
Кроме правильного выбора первого европейского клуба, для Диаса также была важна стабильность, и он ее нашел в стане "драконов" в лице главного тренера Сержиу Консейсау, который очень помог колумбийцу. Консейсау придерживался очень строгой дисциплины, но любил использовать в атаке игроков с чутьем, давая Луису Диасу необходимую свободу для импровизации.
"Тренер говорил мне получать удовольствие и делать то, что мне нравится — двигать мяч вперед, что является одним из моих сильных качеств. Я очень благодарен ему за доверие", — говорит Луис Диас.
Вингер определенно улучшился за время пребывания в чемпионате Португалии. Если на Кубке Америки-2019 он был резервистом, то прошлым летом на Копа-2021 уже превратился в лидера команды. Диас провел феноменальный турнир, где стал лучшим бомбардиром наравне с Лионелем Месси. Каждый из его голов отличался от других, а два были просто высочайшего качества — невероятный удар с лета в матче с бразильцами и дальний удар в поединке с Перу.
Диас также отличился в полуфинальном матче с Аргентиной, который закончился со счетом 1:1, прежде чем колумбийцы проиграли по пенальти. Луис так и не осуществил свою мечту выиграть Копа для Колумбии, но был последним, к кому могли предъявить какие-либо претензии.
Осенью было заметно, что 25-летний игрок после столь удачного для себя турнира получил еще больше уверенности. За первую половину сезона 2021/22 он забил 14 голов в чемпионате — это больше, чем в двух предыдущих первенствах Португалии вместе взятых. Несмотря на то, что основное внимание все еще было приковано к статистике Диаса — его голам и результативным передачам, — в эффективности кроссов он также был одним из лучших левых вингеров в Европе.
Вместе с его возросшим мастерством, была отмечена и его стойкость — он продемонстрировал силу характера в одном из последних матчей за "Порту", в начале января, против "Эшторила". "Драконы" сенсационно проигрывали аутсайдеру 0:2 после первого тайма, но Диас вдохновил команду на великолепный камбэк. Он помог забить Тареми уже в начале второго тайма, затем сравнял счет на 84-й минуте и наконец отдал передачу вышедшему на замену сыну главного тренера Чико Консейсау, когда тот вырвал победу для "Порту".
"Ливерпуль" следил за Луисом Диасом длительное время, а осенью Юрген Клопп мог наблюдать за игрой колумбийца в матчах против "красных" в Лиге Чемпионов. Мерсисайдцы поспешили приобрести вингера уже зимой, чтобы перехватить его у также договаривавшегося с "Порту" "Тоттенхэма". Клопп и команда очень тепло встретили новичка, и тот сразу же начал приносить пользу команду: отдал голевую передачу в дебютной игре с "Кардиффом" и забил гол в матче чемпионата с "Норвичем", закрепив волевую победу "красных", организованную Мане и Салахом.
Кажется, Луис Диас легко станет своим на новом месте и укрепит и разнообразит атаку "Ливерпуля". Простой и скромный парень идеально подходит для линии атаки мерсисайдцев, состоящей из таких же выходцев с низов, как и сам Диас. Все они помнят откуда пришли — Лучо посвящает все свои голы покойной бабушке Розалинде, о которой болельщики "Ливерпуля" узнают так или иначе.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
11.03.2022 09:00
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Терь уход Мане можно и не заметить
Будущий ебрь шитюков
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Луис ДиASS. Выбл*док из индейского семени
Источник: http://fapl.ru/posts/91890/
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Какие же всё-таки крутые Куртуа, Модрич и Бензема. Круче них только Путин!
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Пацаны, отправьте плиз ссылочки на трансляции. Что, кто нашёл?
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ноунейм, которого возможно удастся спихнуть в топ клуб
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