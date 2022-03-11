Байрак утверждает, что это он должен был стать новым владельцем "Челси"
Турецкий миллиардер Мухсин Байрак заявил, что это он должен был стать новым владельцем "Челси" до введения санкций в отношении клуба.
Накануне британские власти заморозили все активы владельца "Челси" Романа Абрамовича, который до этого спешно искал покупателя на свой клуб.
Байрак уже выдвинул свое предложение Абрамовичу и был уверен в покупке клуба со "Стэмфорд Бридж", но теперь сделки не будет.
"Мы в плохом настроении. Британское правительство арестовало клуб".
"Мы практически заключили сделку, накануне оформив документы. Сегодня мы собирались провести пресс-конференцию, а на следующей неделе должны были вступить во владение. Я невероятно подавлен", — сообщил Байрак Gercek Gundem.
11.03.2022 08:00
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Байрактар вперед!
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