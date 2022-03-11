Тухель: "Пока у нас есть футболки и автобус, будем играть матчи"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель пообещал, что его команда продолжит сражаться на футбольном поле, несмотря на сгустившиеся над клубом тучи.

Не поддавшись негативу вокруг своего клуба, накануне подопечные Тухеля одержали победу 1:3 в гостях у "Норвича" и укрепились на третьем месте в Премьер-Лиге.



Именно такой настрой и такую самоотдачу Тухель хочет видеть от своей команды и дальше. Томас предлагает игрокам отстраниться от мыслей относительно санкций, наложенных на клуб.



"Конечно, это отвлекающий фактор другого уровня по степени влияния на нас. Однако мы все равно это не контролируем. Возможно, мы не знаем всех фактов, возможно, завтра или через два дня ситуация снова изменится, так к чему переживать? Нам никак на это не повлиять".



"Давайте жить настоящим и ценить то, что мы имеем, а также стараться изо всех сил. Мы хотим, чтобы команда упорно трудилась, была сосредоточена и имела правильный настрой, как сегодня".



"А дальше покажет время. Пока все нормально, но давайте посмотрим, как будет дальше. Мы будем двигаться день за днем. Вчера я не предвидел сегодняшних событий, и я не знаю, что будет завтра".



"Каждый может быть абсолютно уверен, что мы сосредоточимся на своей работе. Мы доверяем друг другу, и это не изменится".



"Пока у нас достаточно футболок, пока у нас есть автобус для поездок на матчи, мы будем играть и сражаться", — цитирует Тухеля talkSPORT.