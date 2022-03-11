"Челси" может стать банкротом через 81 день

Роман Абрамович "Челси" может подвергнуться процедуре банкротства уже через 81 день.

В четверг британские власти арестовали имущество российского олигарха Романа Абрамовича, включая "Челси".

"Синим" была выдана специальная лицензия, чтобы играть матчи и платить зарплаты, однако клуб не может продлевать контракты, совершать трансферы, продавать билеты и атрибутику.

Поскольку теперь "Стэмфорд Бридж" смогут посещать только держатели сезонных абонементов и позаботившиеся о билетах заранее, с каждого домашнего матча "Челси будет терять свыше 600 тысяч фунтов.

Но худшая вещь в том, что раньше "Челси" мог покрыть любой кассовый разрыв, обратившись к кошельку Абрамовича, а теперь "синие" остались с деньгами, которые есть на счетах клуба.

Если к 31 мая, когда истекает специальная лицензия британских властей, у "Челси" закончатся деньги, и клуб не сможет исполнять свои обязательства, может быть инициирована процедура банкротства.

"Челси" уже получил почти все деньги, которые должен был заработать в этом сезоне. Держатели сезонных абонементов платят заранее, как и спонсоры, как и производители формы. А большая часть денег от телетрансляций уже была распределена. Правительственная лицензия не мешает "Челси" получать такие деньги".

"Проблема в том, что "Челси" тратит 28 миллионов фунтов в месяц на зарплаты. Мы не знаем, сколько денег осталось на счетах "Челси".

"Исторически Роман Абрамович всегда был готов подстраховать в такие месяцы, когда "Челси" не мог выплачивать зарплаты на свои деньги".

"Это большая неопределенность", — сообщил футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр BBC.

Фактически это означает, что Абрамович должен выбрать: или до 31 мая продать "Челси" на озвученных премьер-министром Борисом Джонсоном условиях, без извлечения прибыли, или позволить клубу медленно обанкротиться.


Метки Абрамович, финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2022 06:00

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  1. bmw-e34 11.03.2022 06:40 # bmw-e34
    Говнецо r.i.p 2004-2022

    Глиномесы к сожалению остались.((

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  2. bmw-e34 11.03.2022 06:38 # bmw-e34
    Здоровья погибшим.

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  3. chr1s8rown 11.03.2022 06:34 # chr1s8rown
    Ссут как лондонский дожд

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  4. dwayne 11.03.2022 06:29 # dwayne
    Утрируют ситуацию, война скоро закончится санкций снимут или же снимут санкций для продажи клуба. До банкротство точно не доведут

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  5. chelsea-69 11.03.2022 06:14 # chelsea-69
    Здоровья топарику

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