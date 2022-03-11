"Челси" может стать банкротом через 81 день
"Челси" может подвергнуться процедуре банкротства уже через 81 день.
В четверг британские власти арестовали имущество российского олигарха Романа Абрамовича, включая "Челси".
"Синим" была выдана специальная лицензия, чтобы играть матчи и платить зарплаты, однако клуб не может продлевать контракты, совершать трансферы, продавать билеты и атрибутику.
Поскольку теперь "Стэмфорд Бридж" смогут посещать только держатели сезонных абонементов и позаботившиеся о билетах заранее, с каждого домашнего матча "Челси будет терять свыше 600 тысяч фунтов.
Но худшая вещь в том, что раньше "Челси" мог покрыть любой кассовый разрыв, обратившись к кошельку Абрамовича, а теперь "синие" остались с деньгами, которые есть на счетах клуба.
Если к 31 мая, когда истекает специальная лицензия британских властей, у "Челси" закончатся деньги, и клуб не сможет исполнять свои обязательства, может быть инициирована процедура банкротства.
"Челси" уже получил почти все деньги, которые должен был заработать в этом сезоне. Держатели сезонных абонементов платят заранее, как и спонсоры, как и производители формы. А большая часть денег от телетрансляций уже была распределена. Правительственная лицензия не мешает "Челси" получать такие деньги".
"Проблема в том, что "Челси" тратит 28 миллионов фунтов в месяц на зарплаты. Мы не знаем, сколько денег осталось на счетах "Челси".
"Исторически Роман Абрамович всегда был готов подстраховать в такие месяцы, когда "Челси" не мог выплачивать зарплаты на свои деньги".
"Это большая неопределенность", — сообщил футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр BBC.
Фактически это означает, что Абрамович должен выбрать: или до 31 мая продать "Челси" на озвученных премьер-министром Борисом Джонсоном условиях, без извлечения прибыли, или позволить клубу медленно обанкротиться.
11.03.2022 06:00
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Говнецо r.i.p 2004-2022
Глиномесы к сожалению остались.((
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Здоровья погибшим.
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Ссут как лондонский дожд
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Утрируют ситуацию, война скоро закончится санкций снимут или же снимут санкций для продажи клуба. До банкротство точно не доведут
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Здоровья топарику
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