"Челси" может стать банкротом через 81 день

"Челси" может подвергнуться процедуре банкротства уже через 81 день.

В четверг британские власти арестовали имущество российского олигарха Романа Абрамовича, включая "Челси".



"Синим" была выдана специальная лицензия, чтобы играть матчи и платить зарплаты, однако клуб не может продлевать контракты, совершать трансферы, продавать билеты и атрибутику.



Поскольку теперь "Стэмфорд Бридж" смогут посещать только держатели сезонных абонементов и позаботившиеся о билетах заранее, с каждого домашнего матча "Челси будет терять свыше 600 тысяч фунтов.



Но худшая вещь в том, что раньше "Челси" мог покрыть любой кассовый разрыв, обратившись к кошельку Абрамовича, а теперь "синие" остались с деньгами, которые есть на счетах клуба.



Если к 31 мая, когда истекает специальная лицензия британских властей, у "Челси" закончатся деньги, и клуб не сможет исполнять свои обязательства, может быть инициирована процедура банкротства.



"Челси" уже получил почти все деньги, которые должен был заработать в этом сезоне. Держатели сезонных абонементов платят заранее, как и спонсоры, как и производители формы. А большая часть денег от телетрансляций уже была распределена. Правительственная лицензия не мешает "Челси" получать такие деньги".



"Проблема в том, что "Челси" тратит 28 миллионов фунтов в месяц на зарплаты. Мы не знаем, сколько денег осталось на счетах "Челси".



"Исторически Роман Абрамович всегда был готов подстраховать в такие месяцы, когда "Челси" не мог выплачивать зарплаты на свои деньги".



"Это большая неопределенность", — сообщил футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр BBC.



Фактически это означает, что Абрамович должен выбрать: или до 31 мая продать "Челси" на озвученных премьер-министром Борисом Джонсоном условиях, без извлечения прибыли, или позволить клубу медленно обанкротиться.