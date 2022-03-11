"Челси" победил на выезде "Норвич"

Отстранившись от спекуляций насчет будущего клуба, "Челси" одержал выездную победу 1:3 против аутсайдера Премьер-Лиги "Норвича" и укрепился на третьем месте.

По сравнению с субботним поражением от "Брентфорда" в стартовый состав "канареек" вернулись Озан Кабак, Кристоф Циммерман, Макс Ааронс и Пьер Ле-Мелу.



Четыре перестановки произошло и у "синих" относительно победы над "Бернли". Освежили состав Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Матео Ковачич и Тимо Вернер.



Счет в матче на "Кэрроу Роуд" был открыт уже на третьей минуте. Мейсон Маунт подал угловой, а Трево Чалоба головой скинул мяч в ворота — 0:1.



"Челси" принялся доминировать над соперником. Вскоре Вернер ударом с линии штрафной площади проверил на бдительность голкипера "Норвича" Тима Крула.



А уже на 14-й минуте гости удвоили свое преимущество. Кай Хаверц с левого края штрафной сделал пас в центра на Маунта, который выиграл себе метр пространства и нанес пушечный удар в правый верхний угол ворот — 0:2.



Постепенно хозяева пришли в себя и чуть отодвинули игру от своих ворот, но реальных угроз воротам Эдуара Менди в остатке тайма не создали. Мяч совершенно не держался у "канареек".



"Челси" еще до перерыва мог сделать счет крупным. Например, Ковачич дальним ударом облизал штангу.



После перерыва "синие" ослабили хватку и в середине второго тайма за это поплатились — в ворота Менди был назначен пенальти за попадание мяча в руку Чалобы. Теему Пукки образцово исполнил 11-метровый — 1:2.



Восстановить свою игру "Челси" так и не удалось, из-за чего концовка матча была нервной. Однако запаса мастерства "синим" оказалось достаточно, чтобы удержать победу. Более того, уже на последней минуте Хаверц ударом из пределов штрафной установил окончательный счет — 1:3.



Несмотря на сложные обстоятельства вокруг клуба, "Челси" ударно начал матч и двумя быстрыми голами гарантировал себе важные три очка. Однако во втором тайме аутсайдеру удалось потрепать нервы команде Томаса Тухеля.



"Норвич" — "Челси". Отчет о матче