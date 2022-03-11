Конте пожалел "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался о ситуации в своем бывшем клубе "Челси".

Ранее в четверг британские власти заморозили все активы владельца "Челси" Романа Абрамовича, одновременно выдав "синим" специальную лицензию, чтобы играть матчи и платить зарплату игрокам и персоналу.



Как истинный стратег, Конте зрит в корень и понимает, что для урегулирования этой сложной ситуации сперва нужно остановить военные действия на Украине.



"Это непросто, непросто. Если честно, мне жаль — в том числе и потому, что я провел два сезона в "Челси" в качестве тренера, и это было хорошее время. Я трудился на этот клуб, я выиграл там два трофея. Жаль слышать такие вещи, это непросто для игроков, непросто для Томаса Тухеля, фанатов и всех, кто окружает "Челси".



"Если честно, я надеюсь, что вся эта ситуация вокруг России и Украины разрешится и что установится мир, потому что это важно. Другие ситуации являются следствием этого конфликта. Происходящее там (на Украине) — это неправильно".



"Я надеюсь на лучшее для их клуба, потому что это не чужой клуб для меня. Я люблю их команду, их клуб, я трудился там в прошлом. Я люблю каждую команду, с которой мне довелось поработать. Я надеюсь на лучшее для них", — цитирует Конте Evening Standard.