Тухель: "Я по-прежнему счастлив в "Челси"

Томас Тухель заявил, что по-прежнему счастлив быть главным тренером "Челси", несмотря на введенные в отношении клуба санкции.

Нормальное функционирование "Челси" оказалось парализовано после того, как британские власти заморозили активы владельца "синих" Романа Абрамовича.



Еще до начала матча против "Норвича" Тухель высказался по поводу этой ситуации и дал понять, что планирует остаться в клубе.



"Я не знаю, переживать ли мне, но мы в курс новостей, и ситуация меняется почти каждый день. Мы особо не можем повлиять на это".



"Я по-прежнему счастлив здесь, счастлив быть тренером этой сильной футбольной команды и счастлив провести сегодняшний матч. Я знаю, что вокруг большая шумиха, но мы все равно постараемся сосредоточиться на футболе".



"Сегодня произошли большие изменения относительно вчера, но мы не можем повлиять на это. Не мы являемся причиной этой ситуации. В данный момент похоже на то, что наша футбольная деятельность более-менее защищена. Но давайте посмотрим — завтра это может снова измениться".



"Даже в таких обстоятельствах для меня честь участвовать в матчах и тренировать. Это то, что я люблю", — цитирует Тухеля Evening Standard.