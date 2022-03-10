"Вест Хэм" проиграл "Севилье" в Лиге Европы

"Вест Хэм" потерпел поражение 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи".

Судьбу матча на "Рамон Санчес Писхуан" определил единственный гол Мунира Эль-Хаддади, который на 60-й минуте пробил в касание ногой по летящему мячу после навеса своего партнера со штрафного.



У "Севильи" были и другие моменты, как и у "Вест Хэма" свои, но счет уже не изменился. Теперь все решится в ответной встрече в Лондоне через неделю.



"Севилья" (Испания) — "Вес Хэм" (Англия) — 1:0 (0:0)



Гол: Эль-Хаддади 60.



"Севилья": Буну, Навас, Гудель, Кунде, Акуна, Жордан, Эль-Хаддади (Мартиаль 75), Торрес, Корона (Аугустинссон 88), Эн-Несири (Мир Висенте 90), Окампос.



"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лансини (Нобл 83), Форнальс (Масуаку 90), Антонио, Влашич (Бенрахма 67).



Предупреждения: Окампос — Зума, Райс, Лансини.