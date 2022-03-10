Гвардиола сочувствует Тухелю и игрокам "Челси"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что сочувствует своему коллеге Томасу Тухелю и его игрокам из-за ситуации в "Челси".

Нормальное функционирование "Челси" как бизнеса было парализовано после санкций британских властей в отношении владельца лондонского клуба Романа Абрамовича.



Гвардиола не берется делать какие-либо выводы, но понимает, что Тухель и его игроки оказались в сложном положении.



"Простите, но я не сформировал свое мнение. Я видел заголовки, но я не так хорошо знаю, что произошло. Дайте мне несколько несколько дней, чтобы понять".



"Я не знаю, что там творится. Это некомфортная ситуация для игроков и Томаса Тухеля. Я сочувствую им, потому что они здесь, чтобы делать свою работу".



"Мы являемся лицом клуба, мы предстаем перед публикой каждые несколько дней. Вы должны понимать, что есть вещи, которые мы не знаем и которые нам не объясняют".



"Когда у меня нет понимания, я предпочитаю подождать, потому что я не хочу сказать что-нибудь неудобное для их клуба. Я могу говорить о своем клубе — и более чем комфортно. На прошлой неделе я не мог рассуждать о "Юнайтед" — я там не работаю. Теперь то же самое с "Челси", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.