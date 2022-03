Титульный спонсор "Челси" просит убрать свою эмблему с футболок

Телекоммуникационная компания Three попросила "Челси" убрать свою эмблему с игровых футболок "синих".

Ранее днем британские власти заморозили активы владельца "Челси" Романа Абрамовича, как олигарха, близкого к правящему режиму в России. В качестве реакции на это официальный представитель Three объявил о пересмотре отношений с "синими".



Спустя несколько часов Three выпустила еще одно заявление, объявив о приостановке своего спонсорского контракта с "Челси". Компания попросила клуб убрать свою эмблему с футболок, а также со стадиона "Стэмфорд Бридж".



Как уточняет Football.London, речь не идет о разрыве контракта. Three может возобновить сотрудничество с "синими" в случае смены владельца клуба.



Добавим, что трехлетний контракт Three и "Челси" стоимостью 40 миллионов фунтов рассчитан до конца следующего сезона.