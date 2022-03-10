Титульный спонсор "Челси" просит убрать свою эмблему с футболок

Футболка Челси Телекоммуникационная компания Three попросила "Челси" убрать свою эмблему с игровых футболок "синих".

Ранее днем британские власти заморозили активы владельца "Челси" Романа Абрамовича, как олигарха, близкого к правящему режиму в России. В качестве реакции на это официальный представитель Three объявил о пересмотре отношений с "синими".

Спустя несколько часов Three выпустила еще одно заявление, объявив о приостановке своего спонсорского контракта с "Челси". Компания попросила клуб убрать свою эмблему с футболок, а также со стадиона "Стэмфорд Бридж".

Как уточняет Football.London, речь не идет о разрыве контракта. Three может возобновить сотрудничество с "синими" в случае смены владельца клуба.

Добавим, что трехлетний контракт Three и "Челси" стоимостью 40 миллионов фунтов рассчитан до конца следующего сезона.


Метки Three, спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2022 21:00

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  1. gucman 10.03.2022 21:25 # gucman
    Теперь третьими не будем. Лyзepxyй, брысь!

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  2. largo-winch 10.03.2022 21:25 # largo-winch
    АХХАХАХАХА
    Далбаёбыыыы, успокойтесь белать)) \

    ЭТО АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ В КОНЦЕ КОНЦОВ,
    уъахахахаххахахахаххххххххххххххххаааааааааааааааа

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  3. liverfun 10.03.2022 21:18 # liverfun
    такое чувство, что весь мир ебанулся. просто какое-то абсолютное слепое безумие в стремлении соответствовать повесточке. в момент забыли о демократии и законах, которые так яро пропагандируют. воистину империя лжи и двойных стандартов

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  4. asnural 10.03.2022 21:09 # asnural
    Еврея гасят?

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  5. chebrec 10.03.2022 21:05 # chebrec
    Руки прочь от аристократов!!!

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  6. gunars 10.03.2022 21:05 # gunars
    гпенсы теперь в ЧШ) наконец вернутся в свое законное место))

    ____________________________________
    все, абсолютно все ссут на гпенсов))))))))))

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