Титульный спонсор "Челси" просит убрать свою эмблему с футболок
Телекоммуникационная компания Three попросила "Челси" убрать свою эмблему с игровых футболок "синих".
Ранее днем британские власти заморозили активы владельца "Челси" Романа Абрамовича, как олигарха, близкого к правящему режиму в России. В качестве реакции на это официальный представитель Three объявил о пересмотре отношений с "синими".
Спустя несколько часов Three выпустила еще одно заявление, объявив о приостановке своего спонсорского контракта с "Челси". Компания попросила клуб убрать свою эмблему с футболок, а также со стадиона "Стэмфорд Бридж".
Как уточняет Football.London, речь не идет о разрыве контракта. Three может возобновить сотрудничество с "синими" в случае смены владельца клуба.
Добавим, что трехлетний контракт Three и "Челси" стоимостью 40 миллионов фунтов рассчитан до конца следующего сезона.
10.03.2022 21:00
Просмотров: 587
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Теперь третьими не будем. Лyзepxyй, брысь!
(ответить)
АХХАХАХАХА
Далбаёбыыыы, успокойтесь белать)) \
ЭТО АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ В КОНЦЕ КОНЦОВ,
уъахахахаххахахахаххххххххххххххххаааааааааааааааа
(ответить)
такое чувство, что весь мир ебанулся. просто какое-то абсолютное слепое безумие в стремлении соответствовать повесточке. в момент забыли о демократии и законах, которые так яро пропагандируют. воистину империя лжи и двойных стандартов
(ответить)
Еврея гасят?
(ответить)
Руки прочь от аристократов!!!
(ответить)
гпенсы теперь в ЧШ) наконец вернутся в свое законное место))
____________________________________
все, абсолютно все ссут на гпенсов))))))))))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий