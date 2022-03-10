"Юнайтед" обратился к Тен Хагу через посредников

"Манчестер Юнайтед" через посредников обратился к главному тренеру "Аякса" Эрику Тен Хагу.

52-летний Тен Хаг считается одним из фаворитов на роль следующего постоянного рулевого "Юнайтед". Согласно слухам, именно Эрика предпочитает исполнительный директор "красных дьяволов" Ричард Арнольд.



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" пока не устанавливал официальный контакт с "Аяксом" насчет доступности Тен Хага грядущим летом, однако через посредников "дьяволы" уже связались с Эриком.



"Юнайтед" удалось выяснить, что Тен Хаг "очень заинтересован" в переговорах насчет работы в Манчестере.



Добавим, что у "Юнайтед" и "Аякса" очень хорошие отношения — исполнительным директором клуба из Амстердама является Эдвин Ван дер Сар, бывший голкипер "дьяволов".