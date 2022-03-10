"Арсенал" планирует до шести приобретений на лето
"Арсенал" планирует совершить до шести приобретений грядущим летом.
В данный момент "Арсенал" занимает четвертое место в Премьер-Лиге и имеет реальные шансы вернуться в Лигу Чемпионов после нескольких лет перерыва.
От попадания в Лигу Чемпионов будет зависеть размер трансферного бюджета, доступного для главного тренера "канониров" Микеля Артеты, а также калибр игроков, которых он сможет приглашать грядущим летом.
Однако у "Арсенала" в любом случае большие планы на лето. Как сообщает Evening Standard, "канониры" собираются пригласить двух новых нападающих, полузащитника, вингера, центрального защитника и правого защитника.
Среди нападающих, которые интересны "Арсеналу", называются Александр Исак, Доминик Калверт-Левин, Джонатан Дэвид, Дарвин Нуньес и Армандо Бройя. В шорт-листе полузащитников значатся Дуглас Луис, Рубен Невеш и Юри Тилеманс.
10.03.2022 19:00
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Да xyёв они получат как обычно. Подпишут таварешей и люмумб на потеху в рот вые6аным гейгуннерастам.
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сейчас гпенсы переметнутся за королевский Арсенал болеть, кек
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Да сейчас просто угарим над челси)
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