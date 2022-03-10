"Арсенал" планирует до шести приобретений на лето

Микель Артета "Арсенал" планирует совершить до шести приобретений грядущим летом.

В данный момент "Арсенал" занимает четвертое место в Премьер-Лиге и имеет реальные шансы вернуться в Лигу Чемпионов после нескольких лет перерыва.

От попадания в Лигу Чемпионов будет зависеть размер трансферного бюджета, доступного для главного тренера "канониров" Микеля Артеты, а также калибр игроков, которых он сможет приглашать грядущим летом.

Однако у "Арсенала" в любом случае большие планы на лето. Как сообщает Evening Standard, "канониры" собираются пригласить двух новых нападающих, полузащитника, вингера, центрального защитника и правого защитника.

Среди нападающих, которые интересны "Арсеналу", называются Александр Исак, Доминик Калверт-Левин, Джонатан Дэвид, Дарвин Нуньес и Армандо Бройя. В шорт-листе полузащитников значатся Дуглас Луис, Рубен Невеш и Юри Тилеманс.


Метки Арсенал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2022 19:00

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  1. chelsea88 10.03.2022 19:27 # chelsea88
    Да xyёв они получат как обычно. Подпишут таварешей и люмумб на потеху в рот вые6аным гейгуннерастам.

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  2. mixmaster 10.03.2022 19:26 # mixmaster
    сейчас гпенсы переметнутся за королевский Арсенал болеть, кек

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  3. lexa-arsenal 10.03.2022 19:02 # lexa-arsenal
    Да сейчас просто угарим над челси)

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