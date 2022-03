"Челси" рискует лишиться титульного спонсора

Телекоммуникационная компания Three поставила на пересмотр свое сотрудничество с "Челси".

Как известно, Three является титульным спонсором "Челси". За размещение своей эмблемы на игровой форме "синих" компания платит 40 миллионов фунтов ежегодно.



Однако теперь вести дела с "Челси" стало вредно не только для репутации, но и для бизнеса компании из-за санкций, наложенных на владельца клуба Романа Абрамовича британскими властями.



"Мы ведем переговоры с "Челси" о пересмотре нашего сотрудничества", — цитирует официального представителя Three Daily Star.



Добавим, трехлетний спонсорский контракт Three с "Челси" должен истечь только в конце следующего сезона.