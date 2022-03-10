"Челси" рискует лишиться титульного спонсора
Телекоммуникационная компания Three поставила на пересмотр свое сотрудничество с "Челси".
Как известно, Three является титульным спонсором "Челси". За размещение своей эмблемы на игровой форме "синих" компания платит 40 миллионов фунтов ежегодно.
Однако теперь вести дела с "Челси" стало вредно не только для репутации, но и для бизнеса компании из-за санкций, наложенных на владельца клуба Романа Абрамовича британскими властями.
"Мы ведем переговоры с "Челси" о пересмотре нашего сотрудничества", — цитирует официального представителя Three Daily Star.
Добавим, трехлетний спонсорский контракт Three с "Челси" должен истечь только в конце следующего сезона.
10.03.2022 18:00
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С этих пор вместо 3 будет Z .
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