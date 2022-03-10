Абрамович все еще может продать "Челси"
Британские власти готовы разрешить продажу "Челси", если Роман Абрамович не получит никакой чистой прибыли со сделки.
Ранее днем британские власти устроили настоящий хаос на "Стэмфорд Бридж", заморозив все активы Абрамовича, включая лондонский клуб.
"Челси" получил специальную лицензию, чтобы играть матчи, но нормально функционировать не может — клубу запрещено продлевать контракты с игроками, оформлять трансферы, продавать билеты и атрибутику.
Тем не менее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допускает, что Абрамовичу все-таки будет разрешено продать "Челси".
"Важно, чтобы Роман Абрамович ни при каких обстоятельствах не извлек прибыли и не получил каких-либо денег с этой продажи".
"Тем не менее, правительство открыто к продаже клуба, но это потребует еще одной лицензии и дополнительных переговоров с Казначейством и другими департаментами", — цитирует представителя Джонсона The Independent.
Эти слова можно трактовать таким образом, что британские власти хотят сами решить, куда пойдут деньги с продажи клуба. Ранее Абрамович обещал направить всю прибыль в личный благотворительный фонд для пострадавших от военных действий на Украине.
10.03.2022 17:00
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Последние комментарии:
То есть если Абрамович купил за 140 млн, то всё, что при продаже выше 140 млн, заберет Лондон? Или Абрамович может вписать в текущую стоимость расходы на трансферы за все время 1.7 млрд, инвестиции в инфраструктуру 1 млрд и тд, объявить текущую стоимость как 3 млрд и продать за <2 млрд? В любом случае клубу похоже конец...
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У Майка Эшли зачесались...
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Да ахуели сто ли , в суд подать и пусть гниет этот челси пока идут разбирательства
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Выручку в Ньюкасл.
На постройку тренировочного центра.
Нам нужно бабло
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На месте Абрамовича я бы сгноил этот клуб в Лигу 8 или 9. Ибо Бриташек нужно осаживать, а то совсем ахуели
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Хахахаха :) Вот она карма за купленные титулы :)
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