"Вилла" не будет спешить с выкупом Коутиньо

Филиппе Коутиньо Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что его клуб не будет спешить с выкупом полузащитника Филиппе Коутиньо.

Арендовав Коутиньо у "Барселоны" в январе, "Вилла" получила опцию выкупа Филиппе, который в своих семи матчах за команду Джеррарда поучаствовал в шести голах.

Однако покупка 29-летнего бразильца была бы очень чувствительной для клуба с "Вилла Парк", поэтому Джеррард готов повременить с решением.

"Когда ему комфортно, то он счастлив и наслаждается своей игрой. Мы знаем, что в лице его обладаем талантом мирового уровня".

"На мой взгляд, сейчас не имеет смысла принимать какие-либо решения или говорить какие-либо слова. Нам просто нужно продолжать наслаждаться им и сохранять его в здравии до конца сезона", — цитирует Джеррарда Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Барселона, Джеррард, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 281



Поиск: