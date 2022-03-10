"Вилла" не будет спешить с выкупом Коутиньо

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что его клуб не будет спешить с выкупом полузащитника Филиппе Коутиньо.

Арендовав Коутиньо у "Барселоны" в январе, "Вилла" получила опцию выкупа Филиппе, который в своих семи матчах за команду Джеррарда поучаствовал в шести голах.



Однако покупка 29-летнего бразильца была бы очень чувствительной для клуба с "Вилла Парк", поэтому Джеррард готов повременить с решением.



"Когда ему комфортно, то он счастлив и наслаждается своей игрой. Мы знаем, что в лице его обладаем талантом мирового уровня".



"На мой взгляд, сейчас не имеет смысла принимать какие-либо решения или говорить какие-либо слова. Нам просто нужно продолжать наслаждаться им и сохранять его в здравии до конца сезона", — цитирует Джеррарда Sky Sports.