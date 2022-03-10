Процесс продажи "Челси" приостановлен из-за санкций в отношении Абрамовича

Челси Процесс продажи "Челси" оказался приостановлен после того, как все британские активы Романа Абрамовича были заморожены.

На прошлой неделе Абрамович объявил о своих планах продать "Челси". К этому решению Романа подтолкнула жесткая санкционная риторика британских властей.

Ожидалось, что Абрамович, если и не избежит санкций, то подвергнется им лишь после того, как распродаст свои британские активы, включая клуб со "Стэмфорд Бридж" и недвижимость.

Однако британские власти решили ввести свои санкции в отношении российского олигарха уже сейчас. Все активы Абрамовича были заморожены, Роман получил запрет на транзакции с частными лицами и компаниями, а также запрет на путешествия.

Таким образом, процесс продажи "Челси" теперь приостановлен. Более того, "синие" лишились возможности предлагать новые контракты игрокам, проводить трансферы, продавать билеты и атрибутику, реконструировать стадион.

Вместе с тем, сообщает Sky Sports, "Челси" получил специальную лицензию на продолжение своей футбольной деятельности — команда продолжит играть матчи, сотрудники продолжат получать зарплату, обладатели сезонных абонементов продолжат посещать стадион.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. shamrock 10.03.2022 16:28 # shamrock
    Бритиши капитальные красавцы просто. Браво!

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  2. gerrard08 10.03.2022 16:25 # gerrard08
    На залоговый аукцион клуб. Это будет реально красиво)

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  3. faterlend 10.03.2022 16:25 # faterlend
    Еще немного классики на тему за граница Китай нам поможет &#129300;

    Поднебесная всегда была "другом" и за сохранение данного статуса получала энергоресурсы и другие товары по ценам существенно ниже рынка, ну не будешь же на друге зарабатывать... А в свете текущих санкций они вообще на коне, ведь могут сделать то, что когда-то проворачивала Беларусь с санкционными продуктами. Будут банально менять упаковку и перепродавать втридорога.

    Но даже у такой странной китайской дружбы есть свои границы, они совершенно не хотят выпросить у Запада новых санкций и по этой причине:
    - Китайские банки ICBC и Bank of China приостановили сделки с российскими экспортерами и рекомендовали не покупать уголь из РФ.
    - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (основанный и финансируемый Китаем) прекратил работу в РФ.

    Официальный Китай и дальше будет относиться к текущей ситуации "с пониманием", но при этом станет заботиться исключительно о собственных финансовых интересах &#128050;

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  4. jack-4poker 10.03.2022 16:21 # jack-4poker
    https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-09/spanish-steel-production-curbed-as-power-costs-soar-to-a-record

    По всей Европе сталеплавильные заводы либо снижают производство в разы, либо останавливаются. В Испании - практически все металлургические предприятия остановлены.
    В Германии - половина приедприятий начала вынужденный простой, половина работает в пол-силы.
    Причина везде одна и та же - дороговизна энергии.

    И это бы полбеды - ну остановили и остановили. Но тут еще как назло экспорт стали с Украины полностью сдох. И для полного счастья - РФ прекратила экспорт своей стали. Может быть временно.

    Европейские строительные компании вот буквально сегодня начали осознавать удивительный и непривычный факт - СТРОИТЬ НЕ ИЗ ЧЕГО, стали больше нет

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  5. gucman 10.03.2022 16:20 # gucman
    Совсем что ли е6анулись там? Клуб, который официально представляет страну в Европе, достойно выступая там из года в год, повышая ее рейтинг, подвергать санкциям...

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  6. gary47 10.03.2022 16:17 # gary47
    Скажу поэтической фразой:
    Ньюкасл уже грядет на смену нежной Челси!
    Жаль, конечно, ибо со времен Каскарино и Уайза всегда относился к ним с симпатией.

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  7. memfis63 10.03.2022 16:14 # memfis63
    ху ясе)))
    у вора олигарха отняли убыточную футбольный клуб и всякие грязные таджики, казахи, хохлы, бульабаши льют крокодильи слезы, что чулси схлопнется и исчезнет с горизонтов)

    орево

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  8. chelsea-69 10.03.2022 16:08 # chelsea-69
    Получается, проще было Зеленского в какое нибудь посольство пригласить, расфасовать по чемоданам.
    В Багдаде всё спокойно

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  9. chelsea-69 10.03.2022 16:06 # chelsea-69
    Ебать копать, как так?

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  10. jack-4poker 10.03.2022 16:01 # jack-4poker
    ну четам, ес отсанкционировалась) предел достигли
    ну теперь ответочка. Симметричная и ассиметричная)

    желтые жилеты покажутся пионерским парадом на 1 мая

    и стоило оно того, обосанный марионеточный свинорейхский режим обзывать демократией?

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  11. ian 10.03.2022 16:00 # ian
    Мало вам. Будете знать как судей покупать. На очереди голубой мешок из Манчестера

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  12. faterlend 10.03.2022 15:56 # faterlend
    В ДНР заявили, что при отступлении националисты пристёгивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на сторону сил ДНР

    О, вот и распятые мальчики подъехали наконец-то от пидорашек

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  13. akadam 10.03.2022 15:56 # akadam
    Все знали, что клуб финансируется за счет грязных денег.

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  14. beatles-red 10.03.2022 15:53 # beatles-red
    Так по санкции отбирают просто, а не выкупают. Отберите и отдайте там кому нибудь

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  15. faterlend 10.03.2022 15:51 # faterlend
    Российское ТВ продолжает безбожно врать, продолжая утверждать, что в роддоме находились украинские военные!
    Весь мир видел вчера, как из-под обломков выносили окровавленных рожениц и младенцев, все обложки мировых журналов были сегодняшним утром с этими фотографиями, но Москве все равно.
    Это даже не пропаганда - это просто за гранью разума, морали и всего человеческого

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  16. jack-4poker 10.03.2022 15:50 # jack-4poker
    самая гомосексуальная страна сделала то, что всегда делала, а именно клала болт на частную собственность. Демократия!
    Интересно, а как быстро они отожмут Сити у шейхов, ведь те не то что обоссали бидона, они его при всем мире опустили. борян заступится за старого опущенца бидона?

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  17. b84 10.03.2022 15:35 # b84
    красиво ебут молодцы!

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  18. arsenalbigfan 10.03.2022 15:32 # arsenalbigfan
    где щель88 ебучая?) смотреть как гибнет синяя помойка просто удовольствие)

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  19. mafia 10.03.2022 15:31 # mafia
    «ЧЕЛСИ» БОЛЬШЕ НЕ СМОЖЕТ СОВЕРШАТЬ ТРАНСФЕРЫ И ПРОДЛЕВАТЬ КОНТРАКТЫ С ИГРОКАМИ!

    Этим летом контракты истекают у Сесара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, а в 2023 году исстекают договоры с Маркосом Алонсо, Тиаго Силвой, Жоржиньо и Нголо Канте.

    Также «Челси» не сможет продавать билеты на игры, а клубный магазин был закрыт



    ору))
    вперед Короли!

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  20. lfcfanforever 10.03.2022 15:30 # lfcfanforever
    Как же красиво все е*ут рашку ))) просто поэзия
    Е*бать рашку стало мейнстримом )))

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