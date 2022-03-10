Процесс продажи "Челси" приостановлен из-за санкций в отношении Абрамовича

Процесс продажи "Челси" оказался приостановлен после того, как все британские активы Романа Абрамовича были заморожены.

На прошлой неделе Абрамович объявил о своих планах продать "Челси". К этому решению Романа подтолкнула жесткая санкционная риторика британских властей.



Ожидалось, что Абрамович, если и не избежит санкций, то подвергнется им лишь после того, как распродаст свои британские активы, включая клуб со "Стэмфорд Бридж" и недвижимость.



Однако британские власти решили ввести свои санкции в отношении российского олигарха уже сейчас. Все активы Абрамовича были заморожены, Роман получил запрет на транзакции с частными лицами и компаниями, а также запрет на путешествия.



Таким образом, процесс продажи "Челси" теперь приостановлен. Более того, "синие" лишились возможности предлагать новые контракты игрокам, проводить трансферы, продавать билеты и атрибутику, реконструировать стадион.



Вместе с тем, сообщает Sky Sports, "Челси" получил специальную лицензию на продолжение своей футбольной деятельности — команда продолжит играть матчи, сотрудники продолжат получать зарплату, обладатели сезонных абонементов продолжат посещать стадион.