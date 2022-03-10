Процесс продажи "Челси" приостановлен из-за санкций в отношении Абрамовича
Процесс продажи "Челси" оказался приостановлен после того, как все британские активы Романа Абрамовича были заморожены.
На прошлой неделе Абрамович объявил о своих планах продать "Челси". К этому решению Романа подтолкнула жесткая санкционная риторика британских властей.
Ожидалось, что Абрамович, если и не избежит санкций, то подвергнется им лишь после того, как распродаст свои британские активы, включая клуб со "Стэмфорд Бридж" и недвижимость.
Однако британские власти решили ввести свои санкции в отношении российского олигарха уже сейчас. Все активы Абрамовича были заморожены, Роман получил запрет на транзакции с частными лицами и компаниями, а также запрет на путешествия.
Таким образом, процесс продажи "Челси" теперь приостановлен. Более того, "синие" лишились возможности предлагать новые контракты игрокам, проводить трансферы, продавать билеты и атрибутику, реконструировать стадион.
Вместе с тем, сообщает Sky Sports, "Челси" получил специальную лицензию на продолжение своей футбольной деятельности — команда продолжит играть матчи, сотрудники продолжат получать зарплату, обладатели сезонных абонементов продолжат посещать стадион.
10.03.2022 15:00
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Последние комментарии:
Бритиши капитальные красавцы просто. Браво!
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На залоговый аукцион клуб. Это будет реально красиво)
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Еще немного классики на тему за граница Китай нам поможет 🤔
Поднебесная всегда была "другом" и за сохранение данного статуса получала энергоресурсы и другие товары по ценам существенно ниже рынка, ну не будешь же на друге зарабатывать... А в свете текущих санкций они вообще на коне, ведь могут сделать то, что когда-то проворачивала Беларусь с санкционными продуктами. Будут банально менять упаковку и перепродавать втридорога.
Но даже у такой странной китайской дружбы есть свои границы, они совершенно не хотят выпросить у Запада новых санкций и по этой причине:
- Китайские банки ICBC и Bank of China приостановили сделки с российскими экспортерами и рекомендовали не покупать уголь из РФ.
- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (основанный и финансируемый Китаем) прекратил работу в РФ.
Официальный Китай и дальше будет относиться к текущей ситуации "с пониманием", но при этом станет заботиться исключительно о собственных финансовых интересах 🐲
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-09/spanish-steel-production-curbed-as-power-costs-soar-to-a-record
По всей Европе сталеплавильные заводы либо снижают производство в разы, либо останавливаются. В Испании - практически все металлургические предприятия остановлены.
В Германии - половина приедприятий начала вынужденный простой, половина работает в пол-силы.
Причина везде одна и та же - дороговизна энергии.
И это бы полбеды - ну остановили и остановили. Но тут еще как назло экспорт стали с Украины полностью сдох. И для полного счастья - РФ прекратила экспорт своей стали. Может быть временно.
Европейские строительные компании вот буквально сегодня начали осознавать удивительный и непривычный факт - СТРОИТЬ НЕ ИЗ ЧЕГО, стали больше нет
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Совсем что ли е6анулись там? Клуб, который официально представляет страну в Европе, достойно выступая там из года в год, повышая ее рейтинг, подвергать санкциям...
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Скажу поэтической фразой:
Ньюкасл уже грядет на смену нежной Челси!
Жаль, конечно, ибо со времен Каскарино и Уайза всегда относился к ним с симпатией.
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ху ясе)))
у вора олигарха отняли убыточную футбольный клуб и всякие грязные таджики, казахи, хохлы, бульабаши льют крокодильи слезы, что чулси схлопнется и исчезнет с горизонтов)
орево
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Получается, проще было Зеленского в какое нибудь посольство пригласить, расфасовать по чемоданам.
В Багдаде всё спокойно
(ответить)
Ебать копать, как так?
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ну четам, ес отсанкционировалась) предел достигли
ну теперь ответочка. Симметричная и ассиметричная)
желтые жилеты покажутся пионерским парадом на 1 мая
и стоило оно того, обосанный марионеточный свинорейхский режим обзывать демократией?
(ответить)
Мало вам. Будете знать как судей покупать. На очереди голубой мешок из Манчестера
(ответить)
В ДНР заявили, что при отступлении националисты пристёгивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на сторону сил ДНР
О, вот и распятые мальчики подъехали наконец-то от пидорашек
(ответить)
Все знали, что клуб финансируется за счет грязных денег.
(ответить)
Так по санкции отбирают просто, а не выкупают. Отберите и отдайте там кому нибудь
(ответить)
Российское ТВ продолжает безбожно врать, продолжая утверждать, что в роддоме находились украинские военные!
Весь мир видел вчера, как из-под обломков выносили окровавленных рожениц и младенцев, все обложки мировых журналов были сегодняшним утром с этими фотографиями, но Москве все равно.
Это даже не пропаганда - это просто за гранью разума, морали и всего человеческого
(ответить)
самая гомосексуальная страна сделала то, что всегда делала, а именно клала болт на частную собственность. Демократия!
Интересно, а как быстро они отожмут Сити у шейхов, ведь те не то что обоссали бидона, они его при всем мире опустили. борян заступится за старого опущенца бидона?
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красиво ебут молодцы!
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где щель88 ебучая?) смотреть как гибнет синяя помойка просто удовольствие)
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«ЧЕЛСИ» БОЛЬШЕ НЕ СМОЖЕТ СОВЕРШАТЬ ТРАНСФЕРЫ И ПРОДЛЕВАТЬ КОНТРАКТЫ С ИГРОКАМИ!
Этим летом контракты истекают у Сесара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, а в 2023 году исстекают договоры с Маркосом Алонсо, Тиаго Силвой, Жоржиньо и Нголо Канте.
Также «Челси» не сможет продавать билеты на игры, а клубный магазин был закрыт
ору))
вперед Короли!
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Как же красиво все е*ут рашку ))) просто поэзия
Е*бать рашку стало мейнстримом )))
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