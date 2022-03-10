О'Хара: "Ньюкасл" может финишировать выше МЮ в следующем сезоне"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара заявил, что не удивится, если в следующем сезоне Премьер-Лиги "Ньюкасл" финиширует выше "Манчестер Юнайтед".

Основательно укрепив свой состав в январе, "Ньюкасл" резко прибавил и сейчас не проигрывает уже девять матчей Премьер-Лиги кряду.



О'Хара не исключает, что такими стремительными темпами "сороки" уже совсем скоро оставят позади "Юнайтед", который вот уже несколько лет буксует на месте.



"Посмотрите на нынешний "Ньюкасл", на то, как они играют, на деньги, которые они уже потратили и еще потратят летом. А в лице Эдди Хау они обладают тренером, у которого внезапно все вновь получается".



"Я смотрю на "Ньюкасл" и думаю, что они могут финишировать выше "Манчестер Юнайтед", если продолжат в том же духе и потратят 300-400 миллионов фунтов летом".



"От прежнего победного духа "Манчестер Юнайтед" не осталось и следа. Сейчас они готовы мириться с поражениями, чего не было 10 лет назад, когда я играл против "Манчестер Юнайтед".



"Я помню несколько матчей, когда они проигрывали. Уэйн Руни был бы абсолютно вне себя. Он мог врезать кому-нибудь или схватить кого-нибудь за шею".



"В нынешнем "Манчестер Юнайтед" я этого просто не вижу. Такое впечатление, что они признают: "Да, мы недостаточно хороши. Мы не так хороши, как "Манчестер Сити", вот и все".



"Им нужно исправить этот настрой, если они хотят снова быть успешными", — сообщил О'Хара talkSPORT.