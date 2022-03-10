Роналду уезжал в Португалию без разрешения МЮ

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" оказался застигнут врасплох известием о том, что нападающий Криштиану Роналду улетел в Португалию на прошлой неделе.

Напомним, из-за мышечной травмы Роналду пропустил дерби против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.

Криштиану изумил "Юнайтед", улетев к семье на родину вместо того, чтобы поддержать команду в важном матче Премьер-Лиги.

Как сообщает The Telegraph, наставник "красных дьяволов" не знал о том, что Роналду улетел в Португалию, и клуб не давал разрешения Криштиану на такого рода поездку — игрок отправился в путешествие исключительно по своей инициативе.

Добавим, Роналду до сих пор не возобновил тренировки, что ставит под вопрос его участие в домашнем матче против "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2022 13:00

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