Премьер-Лига. Анонс матчей четверга

Кай Хаверц В четверг, 10 марта, состоятся четыре отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОРВИЧ — ЧЕЛСИ 22:30

"Норвич" выглядит безнадежным аутсайдером, впервые в этом сезоне потерпев шесть поражений подряд во всех соревнованиях. "Челси" выиграл восемь из девяти последних поединков с учетом всех турниров, в девятом уступив Кубок Лиги "Ливерпулю". У "канареек" ни одной победы в 18 последних встречах с "синими" во всех соревнованиях.

Полузащитник "Норвича" Билли Гилмор не сыграет против клуба, у которого он арендован. Энди Омобамиделе и Адам Ида травмированы. Макс Ааронс и Лукас Рупп решили свои проблемы со здоровьем.

Защитник "Челси" Рис Джеймс пропустит пару недель с мышечным повреждением. Бен Чилуэлл вернется нескоро.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — УОТФОРД 22:30

"Вулверхэмптон" впервые со старта сезона потерпел три поражения кряду в Премьер-Лиге. "Уотфорд" может похвастать только одной победой в 16 последних матчах во всех соревнованиях. В 20 последних выездах к "волкам" в рамках чемпионата "шершни" выиграли лишь трижды (11 ничьих, 6 поражений).

Впервые за год в старте "Вулверхэмптона" может выйти Хонни Отто, поскольку Ки-Яна Хувер и Нелсон Семеду травмированы.

"Уотфорд" будет лишен Исмаилы Сарра. Джошуа Кинг находится под вопросом. Зато поправился Уильям Трост-Эконг.

САУТГЕМПТОН — НЬЮКАСЛ 22:30

"Саутгемптон" проиграл только один из 13 домашних матчей Премьер-Лиги в этом сезоне — 0:1 против "Вулверхэмптона 26 сентября. "Ньюкасл" набрал семь очков из последних девяти возможных на выезде — против всего трех из 27 перед этим за пределами "Сент-Джеймс Парк". "Сороки" уступили лишь однажды в девяти последних встречах со "святыми".

"Саутгемптон" по-прежнему вынужден обходиться без Натана Теллы и Лянко. Мохамед Салису залечил заднюю поверхность бедра.

Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен имеет проблемы с икроножной мышцей. Мэтт Ритчи уже выздоровел, в отличие от Кирана Триппьера, Айзека Хейдена и Каллума Уилсона.

ЛИДС — АСТОН ВИЛЛА 22:45

Над "Лидсом" нависла угроза повторить клубный антирекорд из шести поражений подряд в чемпионате. "Астон Вилла" выиграла оба своих последних матча в Премьер-Лиге, забив шесть голов и ни одного не пропустив. "Вилланы" одержали только три победы в 16 последних встречах с "белыми".

Нападающий "Лида" Патрик Бэмфорд готов играть после трех месяцев в лазарете. Поправился и Диего Льоренте, но для Тайлера Робертса этот сезон завершен.

Защитники "Виллы" Эзри Конса и Люка Динь залечили свои болячки. Также выздоровел Кэрни Чуквуэмека.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. faterlend 10.03.2022 13:04 # faterlend
    Китай отказал авиакомпаниям РФ в поставках авиазапчастей.

    Джеки Чаны нанесли удар в спину.

    &#128073; Топор +18

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  2. thegodfather 10.03.2022 12:59 # thegodfather
    О, поиграю в вату...пох на санкции, ну подумаешь без болелов матчи, зато в тишине будет проще сконцентрироваться на футболе, красиво жи есь.

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  3. griboedov 10.03.2022 12:56 # griboedov
    Пенси, погуглите цены на соль. Ахахазахахахаха!!!

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  4. griboedov 10.03.2022 12:54 # griboedov
    Раскрыта тайна логотипа на футболках Челсеа!


    З - замороженси азахахахахаха!!!

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  5. thegodfather 10.03.2022 12:52 # thegodfather
    Покетино походу так и останется бестрофейником, не дадуи до конца сезона порулить. Ору

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  6. faterlend 10.03.2022 12:49 # faterlend
    https://m.sports.ru/football/1107509588-chelsi-ne-smozhet-prodavat-bilety-na-igry-klubnyj-magazin-zakrylsya.html?p_a=click&;p_n=news__1107509588&p_p=top/news&p_c=main/football

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  7. faterlend 10.03.2022 12:40 # faterlend
    Похоже, после двух недель боевых действий в Украине, версия с фашистами, от которых наша армия собралась освобождать Украину, начинает плохо пахнуть. Украинцы (какой сюрприз) освободителям не рады и с цветами никого не встречают. А встречают наоборот, с автоматами. В подвалах плачут женщины и дети, под ружье встают простые украинцы, в том числе известные в России артисты и спортсмены. Если так пойдет и дальше, то объяснять российскому телезрителю, кто тут на самом деле фашист будет все сложнее, даже в условиях военной цензуры.

    Что же делать? Судя по всему на совещании МинОбороны решили обратиться к американской классике! Если Колин Пауэлл тряс перед вторжением в Ирак пробиркой со стиральным порошком, то чем мы хуже?

    В общем, МО стало известно, что «в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей».

    ВОН ОНО ЧО!!!

    История выглядит беспроигрышной. С одной стороны русский человек теперь знает, кто виноват, что он два года ходил в маске и чуть было не чипировался. С другой, неплохой такой подгон китайским друзьям: «Это все не вы, это все америкосы руками украинцев». А тут гляди появится поддержка и от западных антиваксеров и любителей теорий заговоров.

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  8. jirrort 10.03.2022 12:34 # jirrort
    BREAKING

    Великобритания официально ввела санкции против Романа Абрамовича.

    Его активы, включая клуб, были заморожены.

    «Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности, связанной с футболом, но санкции фактически запрещают продажу клуба.

    [The Times | Steven Swinford]


    Сюка

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  9. chelsealondon 10.03.2022 12:32 # chelsealondon
    Как будем футбик смотреть мужики? Без окко хреново … накидайте где зыркаете?

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  10. griboedov 10.03.2022 12:23 # griboedov
    Челсеа замороженный актив теперь уже офшл. Пора снимать 21 очко в чемпе.

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  11. true-manc 10.03.2022 12:21 # true-manc
    1 Манчестер Сити 28 69
    2 Ливерпуль 27 63

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  12. vagifspurs 10.03.2022 12:07 # vagifspurs
    https://youtu.be/6MpknqyB9g0

    У кого будет время посмотрите это интервью. Дудаев конечно был золотым человеком. Если так подумать, все что он говорит это абсолютная правда, без сглаживания углов.

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  13. jirrort 10.03.2022 12:05 # jirrort
    Наконец-то норм футбик подвезли

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