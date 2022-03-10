Премьер-Лига. Анонс матчей четверга

В четверг, 10 марта, состоятся четыре отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОРВИЧ — ЧЕЛСИ 22:30



"Норвич" выглядит безнадежным аутсайдером, впервые в этом сезоне потерпев шесть поражений подряд во всех соревнованиях. "Челси" выиграл восемь из девяти последних поединков с учетом всех турниров, в девятом уступив Кубок Лиги "Ливерпулю". У "канареек" ни одной победы в 18 последних встречах с "синими" во всех соревнованиях.



Полузащитник "Норвича" Билли Гилмор не сыграет против клуба, у которого он арендован. Энди Омобамиделе и Адам Ида травмированы. Макс Ааронс и Лукас Рупп решили свои проблемы со здоровьем.



Защитник "Челси" Рис Джеймс пропустит пару недель с мышечным повреждением. Бен Чилуэлл вернется нескоро.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — УОТФОРД 22:30



"Вулверхэмптон" впервые со старта сезона потерпел три поражения кряду в Премьер-Лиге. "Уотфорд" может похвастать только одной победой в 16 последних матчах во всех соревнованиях. В 20 последних выездах к "волкам" в рамках чемпионата "шершни" выиграли лишь трижды (11 ничьих, 6 поражений).



Впервые за год в старте "Вулверхэмптона" может выйти Хонни Отто, поскольку Ки-Яна Хувер и Нелсон Семеду травмированы.



"Уотфорд" будет лишен Исмаилы Сарра. Джошуа Кинг находится под вопросом. Зато поправился Уильям Трост-Эконг.



САУТГЕМПТОН — НЬЮКАСЛ 22:30



"Саутгемптон" проиграл только один из 13 домашних матчей Премьер-Лиги в этом сезоне — 0:1 против "Вулверхэмптона 26 сентября. "Ньюкасл" набрал семь очков из последних девяти возможных на выезде — против всего трех из 27 перед этим за пределами "Сент-Джеймс Парк". "Сороки" уступили лишь однажды в девяти последних встречах со "святыми".



"Саутгемптон" по-прежнему вынужден обходиться без Натана Теллы и Лянко. Мохамед Салису залечил заднюю поверхность бедра.



Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен имеет проблемы с икроножной мышцей. Мэтт Ритчи уже выздоровел, в отличие от Кирана Триппьера, Айзека Хейдена и Каллума Уилсона.



ЛИДС — АСТОН ВИЛЛА 22:45



Над "Лидсом" нависла угроза повторить клубный антирекорд из шести поражений подряд в чемпионате. "Астон Вилла" выиграла оба своих последних матча в Премьер-Лиге, забив шесть голов и ни одного не пропустив. "Вилланы" одержали только три победы в 16 последних встречах с "белыми".



Нападающий "Лида" Патрик Бэмфорд готов играть после трех месяцев в лазарете. Поправился и Диего Льоренте, но для Тайлера Робертса этот сезон завершен.



Защитники "Виллы" Эзри Конса и Люка Динь залечили свои болячки. Также выздоровел Кэрни Чуквуэмека.