Почеттино на грани увольнения из ПСЖ

Над Маурисио Почеттино нависла угроза увольнения с поста главного тренера ПСЖ, что открывает дверь к возвращению аргентинца в Премьер-Лигу.

Накануне ПСЖ завершил выступление в Лиге Чемпионов, не сумев преодолеть стадию 1/8 финала. Выездным поражением 3:1 от "Реала" подопечные Почеттино перекрыли домашнюю победу 1:0.



Как сообщает Le Parisien, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в ярости от столь раннего вылета из элитного европейского соревнования и теперь готов указать на дверь не только Маурисио, но и спортивному директору Леонардо.



Увольнение из ПСЖ может приблизить возвращение Почеттино в Премьер-Лигу, где в услугах Маурисио, если верить слухам, заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и его бывший клуб "Тоттенхэм".



"Его ждет то же самое, что и его предшественников. Если честно, я не думаю, что он будет переживать по поводу увольнения. Вероятно, он и так помышлял о возвращении в Премьер-Лигу".



"Вероятно, он выиграет лигу, но это не спасет его, как не спасло его предшественников. Уверен, если в Премьер-Лиге появится важная вакансия, он будет рад откликнуться", — сообщил в эфире BT Sport экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн.