Почеттино на грани увольнения из ПСЖ

Маурисио Почеттино Над Маурисио Почеттино нависла угроза увольнения с поста главного тренера ПСЖ, что открывает дверь к возвращению аргентинца в Премьер-Лигу.

Накануне ПСЖ завершил выступление в Лиге Чемпионов, не сумев преодолеть стадию 1/8 финала. Выездным поражением 3:1 от "Реала" подопечные Почеттино перекрыли домашнюю победу 1:0.

Как сообщает Le Parisien, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в ярости от столь раннего вылета из элитного европейского соревнования и теперь готов указать на дверь не только Маурисио, но и спортивному директору Леонардо.

Увольнение из ПСЖ может приблизить возвращение Почеттино в Премьер-Лигу, где в услугах Маурисио, если верить слухам, заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и его бывший клуб "Тоттенхэм".

"Его ждет то же самое, что и его предшественников. Если честно, я не думаю, что он будет переживать по поводу увольнения. Вероятно, он и так помышлял о возвращении в Премьер-Лигу".

"Вероятно, он выиграет лигу, но это не спасет его, как не спасло его предшественников. Уверен, если в Премьер-Лиге появится важная вакансия, он будет рад откликнуться", — сообщил в эфире BT Sport экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн.


Метки Почеттино, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2022 11:00

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  1. ilovemanutd 10.03.2022 11:12 # ilovemanutd
    Если он не заставил нормально бегать и обороняться футболистов ПСЖ, то и в МЮ не сможет, мне так кажется, игра улучшится, но это не будет уровень МС, Челси и Ливерпуля. Я помню сезон, когда Тоттенхем вышел в финал ЛЧ и в том сезоне они в чемпионате проиграли 13 раз, а в финал их протащил Моура

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