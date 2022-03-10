Хазенхюттль не променяет "Саутгемптон" на МЮ

Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль дал понять, что не променяет свой клуб на "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, Хазенхюттль входит в шорт-лист кандидатов на роль следующего главного тренера "Юнайтед". Кроме того, австрийский специалист хорошо знаком со временным наставником "красных дьяволов" Ральфом Рангником, с которым ему довелось поработать в "РБ Лейпциг".



Однако Хазенхюттль не готов отказаться от своей нынешней работы, которая делает его таким счастливым.



"Когда возникают такие вопросы, я доверяюсь своему внутреннему чутью, которое меня никогда не подводило. Я могу представить не так много сценариев своего ухода отсюда".



"Здесь у меня есть все, в чем я как тренер нуждаюсь. Я работаю с великолепной командой, в клубе невероятно хорошая атмосфера, и каждый поддерживает меня".



"Когда ты наслаждаешься процессом и когда у тебя получается, то это лучшая ситуация для тренера".



"Мы с моей женой обожаем быть здесь. Мы любим местных людей, они так добры и дружелюбны".



"Куда бы я ни отправился, даже после плохих матчей, эти люди невероятны. Я не могу представить работу лучше", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.