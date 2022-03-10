Мусса Дембеле заинтересовал "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Лиона" Муссе Дембеле в преддверии летнего трансферного окна.

Грядущим летом атакующая линия "Юнайтед" может понести большие потери, ведь Джесси Лингард и Эдинсон Кавани почти гарантированно покинут клуб ввиду истекающих контрактов, будущее Криштиану Роналду, Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля туманно, а Мейсону Гринвуду грозит тюрьма.



Очередным игроком атакующей направленности, которого связывают с переездом на "Олд Траффорд", становится Дембеле, который забил девять голов в 19 матчах Лиги 1 этого сезона, включая пять в семи последних.



Сейчас у Муссы остается всего один год по контракту с "Лионом", и Daily Mail ожидает, что 25-летний француз будет доступен для приобретения всего за 25 миллионов фунтов.



Ранее в своей карьере Дембеле поиграл за "Фулхэм" и "Селтик", поэтому Мусса не только отлично говорит по-английски, но и считался бы доморощенным игроком в Премьер-Лиге.